Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago15.1°
Humedad62%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Mundo | Colombia | Elecciones

Cadem entra al ruedo político colombiano: Definirá al candidato del uribismo

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

Centro Democrático, partido derechista del expresidente Álvaro Uribe, encargó a la empresa chilena una encuesta para decidir a su abanderado de 2026.

Entre las opciones figura Miguel Uribe Londoño, quien tomó el relevo tras el asesinato de su hijo Miguel Uribe Turbay.

Un comité consultivo y una auditoría internacional verificarán la transparencia de los resultados, dijo la colectividad.

Cadem entra al ruedo político colombiano: Definirá al candidato del uribismo
 Cadem

Cadem tiene como rostro y gerente general a Roberto Izikson, que antes trabajó en Adimark y fue director de Estudios del Ministerio Secretaría General de Gobierno durante Piñera I.
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El partido derechista colombiano Centro Democrático, liderado por el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), contrató a la firma chilena Cadem para que realice un estudio cuantitativo con el que se elija a su candidato en las elecciones presidenciales de 2026 y cuyos resultados serán anunciados en diciembre.

"La firma Cadem de Chile, a través de su partner en Colombia, dará inicio a un estudio cuantitativo nacional mediante entrevistas autoadministradas vía web, basadas en un cuestionario previamente acordado entre las partes, para determinar quiénes serán los candidatos del partido a la consulta de marzo", expresó el Centro Democrático en un comunicado.

El partido se refirió así a la consulta interpartidista de marzo, que aún no está confirmada, en la que aspirantes y partidos de derecha elegirán a su candidato para competir en las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026.

Los detalles del proceso

Para el estudio de Cadem, agregó la información, serán realizadas 2.100 entrevistas a "ciudadanos en general y distribuidas por regiones en todo el país".

"Una segunda firma encuestadora iniciará su respectivo estudio cuantitativo en los próximos días. Un día antes del inicio, se enviará a la militancia y a la opinión pública toda la información y detalles pertinentes. Los resultados de las encuestas se darán a conocer a mediados del mes de diciembre", agregó la información.

Este proceso, según el Centro Democrático, será verificado por una firma de auditoría internacional.

"La Dirección Nacional del Partido conformó un comité consultivo para acompañar el proceso en lo referente a garantías y transparencia del mismo", añadió la colectividad.

Las cartas que buscan ser candidatos

En las encuestas será elegido el candidato entre las senadoras Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Paola Holguín; y Miguel Uribe Londoño, padre del asesinado congresista Miguel Uribe Turbay y quien reemplaza en la contienda a su hijo, que murió el pasado 11 de agosto, dos meses después de ser gravemente herido con dos disparos en la cabeza en un atentado perpetrado el 7 de junio en Bogotá.

La primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas se celebrará el 31 de mayo de 2026 y, de ser necesaria, la segunda se realizaría el 21 de junio.

El ganador de los comicios asumirá la jefatura de Estado de Colombia el 7 de agosto del próximo año.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada