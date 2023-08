Entró en pánico: Mujer murió tras caer de un séptimo piso durante temblor en Bogotá

Una mujer de 26 años murió luego de caer del séptimo piso de un edificio residencial durante un sismo en Bogotá, Colombia.

Los hechos ocurrieron el jueves, cuando la mujer entró en una crisis de pánico debido al temblor de magnitud 6,1. Según medios locales, las fuertes alarmas hicieron que entrara en desesperación y, como no pudo abrir la puerta del departamento, decidió salir por la ventana.

Fuertes imágenes de lo ocurrido se difundieron en las redes sociales, donde también una vecina de la víctima fatal comentó con pavor: "Todo fue en cuestión de segundos".

Me tiene muy triste lo de mi vecina, me tiene en shock, me tiene con miedo, me tiene pensativa y achantada. Que dolor, Dios mío 😞😞😞😞😞😞 todo fue en cuestión de segundos 😞