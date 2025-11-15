Petro asumió responsabilidad por bombardeo a guerrilleros que mató a siete menores

El presidente colombiano, Gustavo Petro, lamentó este sábado la muerte de siete menores de edad en un bombardeo contra disidentes de las FARC en el departamento del Guaviare (centro-sur), y asumió la responsabilidad por ese ataque que mató a 20 guerrilleros del grupo liderado por Néstor Vera, alias Iván Mordisco.

"Claro que es lamentable toda muerte de personas y más de menores de edad. Pero si se deja avanzar los 150 hombres de Iván Mordisco que iban por la selva, entonces emboscan 20 soldados jóvenes que estaban al frente a pocos kilómetros", explicó el mandatario en su cuenta de X, ante las críticas desde la oposición.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, advirtió que al menos seis de los muertos que dejó ese bombardeo eran menores de edad, cifra que el Instituto de Medicina Legal (IML) elevó a siete, al tiempo que confirmó que son 20 los cuerpos recibidos, uno más de los informados inicialmente.

El director de esa repartición, Ariel Cortés, dijo haber recibido "20 cuerpos el pasado 12 de noviembre" en sus sedes de Villavicencio y San José del Guaviare, y que "13 de los cuerpos corresponden a hombres y siete a mujeres".

"Producto de los análisis forenses realizados se determinó que siete de los cuerpos sin vida (...) son de menores de edad: de género femenino, cuatro, y de género masculino, tres", manifestó Cortés.

Primero, la seguridad

Petro añadió que si no hubiera ordenado el bombardeo contra los disidentes, hoy lo criticarían porque dejó emboscar a los soldados.

"Tomé, a riesgo, la decisión de salvarles la vida (a los militares)", subrayó, antes de acotar que "es difícil reconocer los riesgos de recuperar territorio".

Ante las numerosas críticas recibidas porque cuando estaba en la oposición condenó bombardeos como este, el mandatario insistió: "Decisión riesgosa, bombardear antes que (los guerrilleros) lleguen a su objetivo. Eso hice".

"Lo esencial en la guerra es ganar al pueblo y transformar el territorio", remarcó Petro, que esta semana también ordenó un ataque contra disidencias de las FARC en el departamento de Arauca, limítrofe con Venezuela.

Según el Jefe de Estado, eso es lo que ha buscado con su política de "paz total", argumentando que "quienes no quieren la paz han recibido neutralización de sus combatientes por decenas", y gracias a la presión militar, en su gobierno han sido "rescatados 2.411 niños de las garras de los grupos armados del narco".

Al denunciar la muerte de los menores, la defensora del Pueblo pidió respetar el derecho internacional, aunque recalcó que "la responsabilidad" final recae en los grupos armados que los reclutan: "Todo esto es lamentable, es la guerra en su despliegue doloroso e inhumano, afectando a los más vulnerables: a menores de edad reclutados por falta de protección y hoy convertidos en objetivos militares", expresó.

Mensajes del pasado

En esta jornada, críticos de Petro han recordado que cuando la izquierda estaba en la oposición, condenó bombardeos contra guerrilleros en los que también murieron menores de edad, haciendo reflotar publicaciones antiguas del presidente en redes sociales.

Por ejemplo, el 10 de marzo de 2021, Petro cuestionó un bombardeo similar en el Guaviare, durante el gobierno de Iván Duque (2018-2022): "El bombardeo a los niños en el Guaviare es un crimen de guerra. Sus planificadores deben renunciar de inmediato", fustigó en ese entonces

En noviembre de 2019, el entonces ministro de Defensa de Duque, Guillermo Botero, renunció luego de que la oposición de izquierda le hiciera un debate en el Senado por otro bombardeo en el Caquetá (sur), en el que murieron 14 disidentes de las FARC, entre ellos, siete menores de edad.

Sobre este último, Petro posteó el 6 de noviembre de ese año: "Si el Gobierno sabía que allí habían (sic) menores de edad antes del bombardeo en el Caquetá, estamos ante un crimen de guerra, es decir un crimen contra la humanidad".

En respuesta a políticos de derecha que hoy le reprocharon el bombardeo de esta semana en el Guaviare, comparándolo con el de 2019, el presidente respondió: "No es un crimen de guerra", reiterando que "en la selva no teníamos otro método para defender la vida de los soldados y tomé personalmente la decisión".