Mujer muere tras lanzarse de un taxi en movimiento: Encontró que la tarifa era demasiado cara

Una mujer de 36 años murió tras saltar de un taxi en movimiento porque encontraba que la tarifa era muy cara.

La situación ocurrió en Colombia, donde María del Carmen Cárdenas comenzó discutir con el conductor del vehículo tras pensar que le estaba cobrando una tarifa más cara de lo normal. Pero cuando ella se negó a pagar, el conductor la amenazó con llevarla de regreso al lugar en el que la recogió.

Fue entonces cuando Cárdenas abrió la puerta del taxi, mientras éste andaba a gran velocidad y saltó, lo que produjo que se golpeara fuertemente la cabeza contra la carretera.

La tarifa en cuestión era de tan 17 mil pesos colombianos, es decir, un poco menos de cuatro mil pesos chilenos, según informó El Heraldo.

"Cuando ella ve que yo hago el retorno para regresarme, ella dice: 'para o me tiro', pero yo no le creí, porque siendo honesto eso es una locura. Abrió la puerta y se lanzó, pero me imagino que como llevaba las manos ocupadas no las usó y se golpeó la cabeza", dijo el conductor que inmediatamente se devolvió a socorrerla.

Luego de permanecer 11 días internada en urgencias, finalmente la mujer falleció el pasado 6 de agosto debido a la gravedad de sus heridas.