Revelan los secretos sexuales y lujos de Pablo Escobar en sus días en prisión

El capo de la droga de Colombia, Pablo Escobar, guardaba juguetes sexuales, macabras cartas y varios secretos que fueron revelados por retirados agentes de la estadounidense DEA en un libro que sale a la venta esta semana.

Steve Murphy y Javier Peña, los agentes que con su historia inspiraron la serie "Narcos", adelantaron pasajes del texto en el NY Post, precisamente contando detalles de los últimos días de Escobar en la cárcel "La Catedral".

El fallecido líder del cártel de Medellín se rindió ante las autoridades colombianas en 1991, pero negoció una prisión personalizada y con varios lujos.

El criminal tenía televisores y aparatos de última tecnología, camas especiales en las que no dormía más de dos noches seguidas, baños pomposos y cada artículo escrito sobre él en los medios, además de sus carteles de "Se Busca".

Según los agentes de la DEA, Escobar guardaba tamién caricaturas burlándose de los EE.UU., y cientos de cartas perturbadoras de madres que le ofrecían a sus hijas para tener sexo.

Además, Escobar tenía un closet con lencería y juguetes sexuales como vibradores, de acuerdo con lo revelado en el libro "Manhunters: How We Took Down Pablo Escobar" ('Cazadores: Cómo atrapamos a Pablo Escobar', en español).