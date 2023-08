Petro sobre su hijo investigado por enriquecimiento ilícito: "Ojalá podamos perdonarnos"

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este sábado que lo sucedido con su hijo mayor, Nicolás Petro Burgos, imputado por la Fiscalía por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, es "terrible", y espera que ambos puedan, más adelante, reconciliarse.

"Lo sucedido con mi hijo es para mí terrible y muy lamentable. Ojalá algún día pueda hablar con él y perdonarnos", expresó el jefe de Estado en Twitter.

La relación padre-hijo no es de las mejores y el presidente ha sido muy criticado porque hace una semana, al enterarse del arresto de Nicolás, tomó distancia y publicó un tuit en el que afirmó que le dolía "tanta autodestrucción" y deseaba "que estos sucesos forjen su carácter y pueda reflexionar sobre sus propios errores".

En una entrevista que publicó hoy la revista Semana, Nicolás Petro confirmó que el miércoles no quiso recibir una visita de su padre en el búnker de la Fiscalía en Bogotá, donde estaba detenido.

"Estuve un tiempo enviándole mensajes a través de otras personas para hablar con él y nunca obtuve respuesta", dijo Petro Burgos, protagonista del mayor escándalo político del país en los últimos tiempos.

Ya en marzo, cuando Daysuris Vásquez, exesposa de Nicolás Petro, reveló que éste había recibido dinero ilícito para la campaña de su padre y se había quedado con él, el presidente también marcó distancia de su primogénito al afirmar que no fue él quien lo crió.

"Él se crió en Córdoba (...) estudió allá e hizo su universidad allá, derecho; realmente nunca tuvimos la oportunidad de convivir, no lo crié, esa es la realidad", aseguró entonces el presidente en una entrevista con la revista Cambio.

"NO PRESIONARÉ A LA JUSTICIA"

El Juez Penal Municipal 74, con funciones de control de garantías, ordenó el viernes en una audiencia en Bogotá que Petro Burgos y Vásquez respondan en libertad, pero con restricciones, al proceso que enfrentan por lavado de activos y otros delitos, caso que ha salpicado al Gobierno.

El presidente también reiteró hoy que su campaña de 2022 "no recibió dinero alguno de carácter ilícito", y de lo sucedido se enteró "por una reunión (...) con la exesposa de Nicolás hace apenas unos meses cuando pedí que investigarán a mi hijo".

"Como lo dije antes, no presionaré como presidente a la justicia en su caso, los funcionarios judiciales que intervengan en su proceso serán por mi respetados", añadió el jefe de Estado.

El presidente finaliza su mensaje diciendo que espera que su nieto "pueda conocer a su papá en libertad", algo que él no pudo hacer con Nicolás porque estaba preso como miembro del grupo guerrillero Movimiento 19 de Abril (M-19).

Tras su separación con Vásquez, de la que no se ha divorciado oficialmente, Petro Burgos comenzó una relación sentimental con Laura Ojeda, que ahora está embarazada de ocho meses.

"Espero que nazca de su nueva pareja un nieto que pueda conocer a su papá en libertad. Yo conocí a Nicolás en las rejas de mi prisión. Aun en lo más terrible se aprende", escribió, deseando "que todos mis hijos e hijas, incluido Nicolás y yo mismo, podamos con esta dura experiencia ser mejores seres humanos", cerró.

"NI MI PAPÁ NI EL GERENTE DE LA CAMPAÑA SABÍAN DE LOS DINEROS"

En la mencionada entrevista con la revista Semana, Petro Burgos afirmó que el mandatario no sabía del ingreso a su campaña electoral de dineros ilícitos recibidos de un narcotraficante.

Según la Fiscalía, parte del dinero recibido por Nicolás Petro del narco Samuel Santander Lopesierra, conocido como "el hombre Marlboro"; y de Gabriel Hilsaca Acosta, hijo del controvertido empresario Alfonso "Turco" Hilsaca, fue a dar a la campaña presidencial.

"En realidad, de dichos dineros unos ingresaron a sus arcas (de Nicolás Petro) y otros a la campaña presidencial de 2022 en la cual resultó elegido nuestro actual presidente, el doctor Gustavo Petro Urrego", señaló el fiscal del caso, Mario Burgos.

"Ni mi papá ni el gerente de la campaña, Ricardo Roa, sabían de los dineros que recibimos Daysuris y yo de Santander Lopesierra y de Gabriel Hilsaca. Obviamente, no sabían que parte de esos aportes yo los utilizaba para la campaña. Es importante hacer esa aclaración, pero hay otras circunstancias", dijo Petro Burgos a Semana.

"Él (el presidente) no sabía de esos aportes, nunca se lo comenté. No tenía forma de enterarse de esos aportes. Entonces, en cada caso, la justicia deberá determinar el grado de responsabilidad", afirmó.

"Lo importante es que la justicia actúe de la mejor manera, sin presiones, y que se sepa toda la verdad (...) Hay mucha doble moral, muchísima de lado y lado, de todos los sectores políticos", agregó el primogénito.

"VOY A HACER UNA NEGOCIACIÓN CON LA FISCALÍA"

Sobre la divulgación, por parte de la Fiscalía, de un cuadro con las fotografías de 27 personas, entre ellas miembros del Gobierno, a las que relaciona de alguna manera con el escándalo, Petro Burgos señaló: "es por información que ha suministrado Daysuris y he suministrado yo", pero no dio detalles.

Tampoco confirmó si es cierto que como parte del acuerdo de colaboración va a hablar de su padre, de la campaña presidencial e incluso de la primera dama, Verónica Alcocer, que parece en el cuadro citado.

"No te puedo decir que no, no te puedo decir que sí, porque estoy en medio de una investigación con la Fiscalía", manifestó Nicolás Petro, quien al ser preguntado sobre cuánto dinero ilegal pudo entrar a la campaña presidencial respondió: "Bueno, en términos generales, no sé".

Petro Burgos no siente que con sus revelaciones a la Fiscalía haya traicionado a su padre: "Mi responsabilidad frente a él fue no haberle dicho que había dos personajes que querían hacer aportes. Ese es mi gran error, mi gran falla", reflexionó.

"Voy a hacer una negociación con la Fiscalía. Voy a entregar una información importante y en este proceso espero poder estar al lado de mi hijo", cerró Petro Burgos, cuya actual pareja, Laura Ojeda, tiene ocho meses embarazo, al justificar las razones que lo llevaron a colaborar con la Justicia.