"Se me vino el mundo encima": Hombre arrastró a su perro una camioneta por 10 kilómetros

Un conductor de vehículo fue grabado arrastrando a un perro por la autopista de Medellín-Bogotá, en Colombia.

Todo ocurrió el pasado domingo 18 de diciembre, cuando el perro, que pertenecía al conductor, falleció luego de ser atropellado por más de 10 kilómetros a alta velocidad.

El hombre involucrado en lo ocurrido contó que el can era su compañero y acostumbraba a subirse al vehículo. Explicó que no se dio cuenta que su mascota, llamada Coronel, se cayó del vehículo.

"Cuando caí en cuenta no supe qué hacer. Se me vino el mundo encima, no sabía si tirarme al suelo o ponerme a llorar. Fue muy duro", contó a QHuboMedellín.

Insistió en que lo ocurrido se trató de un accidente y que ha recibido múltiples amenazas tras el atropello.

Actualmente se está realizando una investigación en coordinación con el Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal de la Fiscalía, con el objetivo de esclarecer lo ocurrido.