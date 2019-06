Impacto e indignación en Colombia: Mujer fue asesinada a tiros frente a su hijo

Una mujer identificada como María del Pilar Hurtado Montaño (36), fue asesinada a tiros este viernes frente a su hijo de nueve años por desconocidos que se movilizaban en una motocicleta, en un barrio de Tierralta.

Los momentos posteriores al crimen quedaron registrados en un video que circula en las redes sociales y en el que se aprecia el llanto del niño.

La vicepresidenta colombiana, Marta Lucía Ramírez, dijo en su cuneta de Twitter que le "conmueve e indigna el asesinato de María del Pilar Hurtado y el dolor desgarrador de su hijo".

"Averiguaremos si las autoridades conocían de amenazas y dispondremos de todos los medios para que no haya impunidad", agregó.

