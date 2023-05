Suegra quemó a su yerno con agua hirviendo porque iba todos los días a almorzar y se repetía

Una mujer de la localidad colombiana de Soledad atacó a su yerno en medio de un impulso de ira: le lanzó agua hirviendo, provocándole varias quemaduras.

La suegra, de 61 años, dijo estar cansada de que el pololo de su hija fuera siempre a su casa a la hora de almuerzo.

Con la excusa de ver a su pareja, todos los días se quedaba a comer y pedía repetirse el plato, lo que terminó exasperando a la mujer, de acuerdo con El Tiempo.

El joven de 25 años, identificado como Kevin Correo, sufrió quemaduras en su espalda y un brazo, por lo que acabó hospitalizado.

La suegra insistió en que su molestia no sólo era porque el sujeto fuera a su hogar sin ser invitado. Según ella, el joven reclamaba que le daban poca comida, no colaboraba con nada en la casa y una vez se negó a ir a comprar hielo, diciéndole "Caramba suegra, con la pensión que usted tiene y no tiene para comprar un hielo".