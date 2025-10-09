Cuba llama a la "movilización internacional" para evitar agresión de EE.UU. a Venezuela

Cuba alertó este jueves que "no puede aceptarse legal o moralmente" lo que considera "pretextos" de EE.UU. para una eventual agresión militar a Venezuela y llamó a una "movilización internacional" para evitarla.

La Cancillería cubana reiteró en una nueva declaración que "los peligros para la paz, seguridad y estabilidad de Nuestra América son reales e inminentes".

Washington anunció a finales de agosto pasado que usaría "todo su poder" para frenar el "flujo de drogas hacia su país", lo que incluyó el envío de buques y soldados al sur del mar Caribe, en aguas internacionales, cercanas a Venezuela.

Hasta la fecha, EE.UU. ha confirmado el hundimiento de al menos cinco embarcaciones que alega contenían drogas y estaban tripuladas por narcotraficantes.

Cuba, aliada histórica de Venezuela, calificó de "ilegal" la destrucción de estas lanchas y advirtió que, tras su destrucción, "la amenaza del uso de la fuerza contra Venezuela se incrementa con los anuncios de una nueva fase de la escalada que incluiría acciones militares contra objetivos terrestres".

"No puede aceptarse legal o moralmente de modo alguno que esos pretextos sean la base para perpetrar una agresión militar contra un Estado soberano. Los peligros para la paz, seguridad y estabilidad de Nuestra América son reales e inminentes", aseguró el Gobierno cubano en esta nueva declaración sobre Venezuela.

"Frustrado plan de la extrema derecha venezolana"

Cuba afirmó, tal y como ha hecho el régimen de Maduro, que el "frustrado plan de ataque con explosivos a la Embajada de Estados Unidos en Caracas" fue "organizado por un sector de extrema derecha venezolana", buscando "un pretexto para que las fuerzas militares estadounidenses en alta mar actúen en respuesta al presunto ataque terrorista contra su sede diplomática".

Acusó al secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, y a congresistas "anticubanos de la Florida" de promover la guerra.

Según la Cancillería cubana, ellos "amenazan irresponsablemente con desencadenar el poderío militar de Estados Unidos contra una nación soberana de Nuestra América, como si se tratara de una redada policial de barrio".

"Cuba hace un nuevo llamado a movilizar la comunidad internacional para detener una acción bélica contra Venezuela", acorde con la declaración.

"Adueñarse del petróleo y los recursos"

Cuba ha ligado ya en varias ocasiones esta "escalada" con el presunto interés de Washington de "adueñarse del petróleo y los recursos" de Venezuela.

La Habana, además de su sintonía política con Caracas, recibe de Venezuela una parte significativa del crudo que precisa para mantener activo su maltrecho sistema eléctrico.

Washington mantiene desplegados en el Caribe, cerca de aguas venezolanas, ocho barcos militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear y ordenó el envío de diez aviones de combate F-35 a una base aérea en Puerto Rico.

La Administración de Donald Trump acusa al presidente venezolano, Nicolás Maduro, de liderar el denominado Cartel de los Soles, señalado por EE.UU. como una organización terrorista presuntamente ligada al narcotráfico.

Ello ha sido motivo de la movilización militar en el Caribe y del aumento a 50 millones de dólares de la recompensa por información que permita la captura del líder chavista.