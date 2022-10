Canciller cubano cree que es "momento oportuno" para normalizar relaciones con EE.UU.

El ministro cubano de Exteriores, Bruno Rodríguez, afirmó que "el presente año es un momento oportuno para normalizar las relaciones" de su país con EE.UU, informaron este jueves medios oficiales.

El diario Granma y el medio digital Cubadebate recogen las palabras del canciller en una entrevista concedida al medio digital BreakThrough News, lo que revela la importancia que otorga La Habana a este mensaje.

El ministro -sostiene Granma- "ratificó la voluntad de La Habana de sostener un diálogo con el gobierno de Estados Unidos sobre la base de la igualdad y el respeto mutuo".

Según Rodríguez, es el momento para la normalización "debido al consenso mayoritario entre los pueblos de ambos países sobre los beneficios de este proceso".

Estimó que "no existen sentimientos antiamericanos en los cubanos" y que su pueblo tiene una "actitud amistosa hacia los estadounidenses".

Rodríguez aseguró que "se han producido puntuales canales de diálogo sobre la migración, un tema esencial entre ambas naciones", pese a lo que calificó como "medidas coercitivas de la Casa Blanca".

The US blockade hindered Cuba’s ability to address the pandemic, despite developing its own highly effective vaccines and made it difficult for Cuba to respond to the devastation from hurricane Ian.



