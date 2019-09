El "catastrófico" huracán Dorian alcanzó la categoría 5 y amenaza a Bahamas

El "catastrófico" huracán Dorian se ha fortalecido en las últimas horas hasta alcanzar la categoría 5, la máxima en la escala Saffir Simpson, y encara este domingo el noreste de Bahamas, a donde llegará con vientos de 260 kilómetros por hora (160 millas por hora).

Según el último boletín del Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos, con sede en Miami, emitido a las 8:00 hora local (misma hora chilena), Dorian llegará además al archipiélago con lluvias "muy intensas" y un aumento del nivel mar que puede destruir buena parte del archipiélago.

NEW: #Dorian is now a category 5 #hurricane with 160 mph sustained winds. The eyewall of this catastrophic hurricane is about to hit the Abaco Islands with devastating winds. Next advisory: https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/oFspgN0XbT