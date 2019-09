Huracán Dorian: Más de mil personas evacuadas llegaron a EEUU en un crucero

El crucero Grand Celebration llegó este sábado al puerto de Palm Beach con más de mil personas evacuadas de Bahamas tras la devastación causada por el huracán Dorian, que causó al menos 43 muertes en ese archipiélago.

Sin entregar muchos detalles, las redes sociales del condado Palm Beach muestran un video del barco de la compañía Bahamas Paradise Cruise Line, atracando en el puerto ubicado unos 130 kilómetros al norte de Miami.

Los evacuados son turistas que se habían quedado varados en Bahamas y también bahameños.

Bahamians reuniting with family and friends in Palm Beach, disembarking from Grand Celebration cruise this morning. Cruise leaders say the final count of Bahamian they were able to bring to Florida hit 1100 @WPTV pic.twitter.com/Z0hRNXo85A

Aunque el condado ha preparado un albergue, se prevé que la mayoría de los desplazados se quedarán con familiares en Estados Unidos.

El barco emprendió esta semana una misión humanitaria que llevó a Bahamas alimentos, agua y otros suministros, al igual que rescatistas y voluntarios, y regresó este sábado con evacuados.

Bahamas Paradise opera cruceros de placer de dos días desde Palm Beach hasta la isla Grand Bahama, viajes que canceló para el 7, 9 y 11 de septiembre debido a la emergencia.

When people come together, amazing things can happen💛 Our #GrandCelebration Captain Bono wearing a huge smile on his face, along with one of the hundreds of Bahamian children we were able to help evacuate.⁣ pic.twitter.com/RwTxGlMZlp