Reportera en EE.UU. "protege" micrófono con un condón en un directo sobre Ian

Una periodista de televisión en el sur de Florida (EE.UU.) causó revuelo en redes sociales cuando este miércoles transmitía en directo la llegada del huracán Ian a la costa oeste del estado al cubrir su micrófono con un condón, para "proteger el equipo", según dijo.

Kyla Galer, reportera y presentadora de NBC2, el canal local de esta cadena en Fort Myers, donde este miércoles tocó tierra Ian, transmitió desde un exterior en directo y con un preservativo cubriendo su micrófono, por lo que varios televidentes comenzaron a enviarle mensajes en redes sociales.

Yes, that is a condom on the microphone during #HurricaneIan coverage in Florida. Pro Tip: the condom keeps the mic dry and away from damaging it from rain. pic.twitter.com/XIFAuGZXI6 — Patrick Quinn 🎙📱📺 (@PatrickQuinn07) September 28, 2022

Galer estaba informando sobre la llegada del huracán Ian desde un estacionamiento en Fort Myers, precisamente en la zona donde tocó tierra el poderoso huracán de categoría 4, cuando los espectadores al parecer "se distrajeron" con la cobertura de goma transparente de su micrófono y escribieron inmediatamente en las redes sociales.

"NBC 2 practicando informes de micrófono seguros durante el huracán Ian", tuiteó un espectador.

We gotta protect our gear at all costs🤣😬 https://t.co/ocnmJUtG2u — Kyla Galer (@kylagaler) September 27, 2022

En sus perfiles de Instagram y Facebook, la periodista respondió:

"Mucha gente pregunta qué hay en mi micrófono. Es lo que crees que es, es un preservativo. Ayuda a proteger el equipo. No puedes mojar estos micrófonos. Hay mucho viento y mucha lluvia, así que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer y eso es poner un condón en el micrófono", sostuvo la presentadora.

Su colega Jeff Butera, de la cadena ABC7, quien también cubría la llegada del huracán, se sumó en Twitter diciendo:

"Practicamos informes seguros de huracanes. Sí, es un condón. Nada mejor para impermeabilizar un micrófono. Mi colega de Waterman Broadcasting @kylagaler ha estado respondiendo muchas preguntas, jaja. Momento de ligereza en esta desagradable tormenta".

** WE PRACTICE SAFE HURRICANE REPORTING **



Yes, it's a condom.

Nothing better to waterproof a microphone.



My Waterman Broadcasting colleague @kylagaler has been fielding lots of questions, haha.



Moment of levity in this nasty storm... #HurricaneIan pic.twitter.com/hdyiXdhZIL — Jeff Butera (@ABC7Jeff) September 28, 2022

Galer ha estado cubriendo en las últimas horas los preparativos para la llegada de Ian a Florida desde Fort Myers, Sarasota y Cape Coral, la zona donde este miércoles Ian tocó tierra tras dejar devastada la región oeste de Cuba.

"Esto es realmente serio. Si estás bajo una evacuación obligatoria escúchalo y hazlo ahora!!! ¡No esperes! Estamos en cobertura continua para asegurarnos de que el suroeste de Florida esté a salvo", alertó Galer ayer ante la llegada del huracán.

El poderoso huracán Ian alcanzó tierra este miércoles en la costa oeste de Florida con vientos máximos sostenidos de 240 km/h, y se esperan todavía inundaciones y marejadas "catastróficas" en partes de esta franja costera de cara al Golfo de México.

Hasta ahora no se informó de víctimas en la zona del impacto, pero en los Cayos de Florida, al sur del estado, se busca a una veintena de "balseros" cubanos que iban a bordo de una embarcación que naufragó en medio del fuerte oleaje provocado por el huracán.

De acuerdo al Centro Nacional de Huracanes (NHC, por su sigla en inglés) de EE.UU., el ojo del huracán tocó tierra cerca de Cayo Costa, una isla de barrera frente a la sureña localidad de Fort Myers, a más de 100 kilómetros al sur de Tampa, donde aún están bajo alerta de inundaciones en localidades costeras por la marejada ciclónica.