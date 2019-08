Piñera: Creo que Bolsonaro está haciendo todo lo posible para combatir estos incendios

El Presidente Sebastián Piñera descartó que su par de Brasil, Jair Bolsonaro, tenga responsabilidad en los devastadores incendios forestales desatados en la Amazonía, al alentar la minería y la agricultura en estos parajes.

Piñera, quien participó en el G7 realizado en Francia, afirmó a BBC que "la Amazonía es un área enorme, de 7 millones de kilómetros cuadrados. Todos los años tienen incendios. Este año ha sido peor que el año pasado pero está dentro del promedio de los últimos 20 ó 30 años".

"No creo que el presidente Bolsonaro sea responsable de esto, creo que está haciendo todo lo posible para combatir estos incendios", afirmó.

Sin embargo, al preguntarle BBC por "¿cómo se puede decir que el presidente Bolsonaro no es responsable cuando ha estado alentando la continuación de la minería y de la agricultura en la Amazonia?", el Mandatario afirmó que "no debemos confiar en las impresiones. Lo que yo he visto es que envió a más de 45.000 soldados brasileños para combatir los incendios".

"Así que sí está preocupado por la salud de la Amazonía pero al mismo tiempo está protegiendo la soberanía de Brasil", acotó.

Piñera además destacó que "estamos tomando un enfoque regional. En estos momentos varios países en América Latina están ayudando a Brasil a combatir los incendios".

"Por ejemplo -añadió- Chile ha enviado varios aviones para ayudar a combatir el fuego".

"Pero algo que debemos tener en cuenta es que tenemos que compatibilizar nuestro respeto por la soberanía y al mismo tiempo darnos cuenta de que la Amazonía es el pulmón del mundo y que todos nosotros estamos comprometidos a protegerla", finalizó Piñera en Francia.