Ecuador: Justicia declaró ilegal la detención de cinco acusados de atacar a Noboa

La Justicia de Ecuador declaró ilegal la detención de cinco personas por su presunta participación en el ataque con piedras contra el vehículo del presidente Daniel Noboa, que el Gobierno calificó como un "intento de asesinato".

El abogado Yaku Pérez, excandidato presidencial y líder ambientalista indígena, indicó en redes sociales que la decisión responde a varias irregularidades, entre ellas "violar el debido proceso y mantener incomunicados, sin lectura de derechos que tienen los detenidos", a Franklin Pichazaca, Jaime Guaman, José Guaman, María Chimbo y Luis Yupa.

"Franklin no es terrorista, es artista, y los demás son defensores", añadió Pérez, mientras que el ministro del Interior, John Reimberg, calificó la decisión judicial como "una traición" al país.