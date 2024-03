El ficticio país de Kailasa presume de "diálogo" con ministra de Ecuador en reunión de ONU

Los Estados Unidos de Kailasa, el país ficticio e imaginario presidido por el gurú Nithyananda, prófugo de la justicia en su India natal por violación, reaparecieron este viernes en medios de Ecuador al difundirse una foto de uno de sus monjes con la ministra ecuatoriana de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, Sade Fritschi.

La imagen, publicada el 1 de marzo por Nithyananda en sus redes sociales, muestra a un representante de Kailasa frente a Fritschi durante el desarrollo de la sexta Asamblea las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, celebrada ese mismo día en Nairobi.

"Monjes de la soberana orden de Kailasa dialogaron con su excelencia, la ministra de Ambiente, Agua y Transición Ecológica de Ecuador, Sade Fritschi", señaló el mensaje difundido por Nithyananda.

Hasta el momento el Ministerio no ha detallado en qué contexto se dio esta imagen, donde se aparece a un monje dirigiéndose de pie a la ministra, en lo que pareciese un saludo.

