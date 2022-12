Familia acusa que cabo de la Armada fue secuestrado en Ecuador y captores exigen 90 millones de pesos

Un cabo de la Armada de Chile fue secuestrado el martes en Ecuador, según denunció su familia desde la comuna de Florida (Región del Biobío).

Se trata Luis Toledo Cruces (31 años), de la dotación del buque escuela Esmeralda, quien lleva 11 meses viviendo en esa nación, hasta donde llegó para contraer matrimonio con una ciudadana ecuatoriana, gracias a un permiso de dos años sin goce de sueldo.

Los autores del delito han enviado constantemente mensajes extorsivos a la esposa y los padres del joven, exigiendoles una suma de 100.000 dólares (unos 90 millones de pesos) a cambio de su liberación.

Entre los mensajes recibidos por los familiares hay crueles videos con extremidades cercenadas y con Toledo, con los ojos vendados, implorando que accedan a lo que piden los secuestradores.

"Siendo las 21:00, en circunstancias que llegaba a mi domicilio (...) me percato que mi esposo Luis Isaac Toledo Cruces (...) no se encontraba. Marqué su número telefónico (...) y estaba apagado. Inmediatamente salí a buscarlo, no encontrándolo. Me preocupé mucho y en ese momento llamé a la Policía Nacional. No se hicieron presente. A las 00:00 recibí un mensaje vía Whatsapp de parte de una persona que no se identificó, diciéndome que mi esposo tenía un serio problema y que quería saber si lo voy a ayudar", relató su cónyuge en la denuncia ante la Fiscalía ecuatoriana, documento al que tuvo acceso Cooperativa Regiones.

"Acto seguido, me enviaron una fotografía de mi esposo, que estaba amarrado de pies y manos y le habían cortado un dedo, pidiéndome la cantidad de 100.000 dólares, contestándoles que no tenía dinero, indicándome uno de estos individuos que lo iban a matar", añadió la mujer.

El cabo de la Armada secuestrado lleva 11 meses en Ecuador, con permiso de 2 años sin goce de sueldo, ya que viajó a contraer matrimonio. Su familia recibe videos con extremidades cercenadas y con él pidiendo ayuda de que accedan a lo que piden. Denuncia en Interpol

"Tenemos videos, fotos, imágenes y es él. Tenemos audio. Nos hicieron llegar esa información números de Ecuador y nos están contactando de distintos teléfonos. Nos están pidiendo 100.000 dólares, casi 90 millones de pesos chilenos, para dejarlo libre", declaró Scarleth Toledo, hermana del cabo, a Cooperativa Regiones.

La joven indicó que la denuncia ya está en manos de la Policía de Investigaciones (PDI) y que la familia ha estado en constante comunicación con el Consulado de Chile en Ecuador.

Desde la Armada emitieron un comunicado dando a conocer el conocimiento de la situación y señalando que han "activado los protocolos para ir en ayuda y apoyo de la familia del marino desaparecido".

"Queremos manifestar nuestra preocupación por la situación que afecta a un integrante de la Armada de Chile y a su familia", consignó la institución.

La Armada de Chile informa la activación de protocolos ante la desaparición de uno de sus integrantes en Ecuador. Está en constante apoyo con la familia en Florida y Concepción.

PDI INICIÓ COORDINACIONES CON INTERPOL

Desde la PDI informaron que la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de Concepción se encuentra recabando información respecto de la denuncia y que se están comenzando a hacer las coordinaciones a través de Interpol.

El alcalde de Florida, Jorge Roa, indicó que ya han tomado contacto con la familia y "nos ha autorizado para que hagamos todas las acciones que estén de nuestra parte a objeto de lograr la liberación".

"Tomaremos todos y cada una de las acciones que esté a nuestro alcance para poder ayudar a este joven que está lamentablemente privado de libertad en un país ajeno al nuestro", agregó la autoridad comunal.

"Lamentablemente, tenemos audios, tenemos fotos, que son demasiado fuertes y obviamente Luis Isaac Toledo Cruces no lo está pasando para nada bien. Nosotros queremos ser un aporte, una ayuda, a la familia, para tratar de que recobre la libertad. Su vida seguramente puede estar en riesgo, por lo tanto, tomaremos los contactos con quien corresponda para ponernos en el lugar de la familia y del dolor que está viviendo en este minuto", enfatizó.