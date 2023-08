Periodista le advirtió a candidato ecuatoriano que su estilo podía costarle la vida

En una de sus últimas entrevistas, el asesinado candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio fue advertido sobre un posible crimen en su contra, situación que finalmente ocurrió este miércoles.

"Se lo advertí... que Dios lo guarde", escribió el periodista Carlos Vera en su cuenta de Twitter, recordando un video del domingo pasado en su programa "Vera, a su manera".

En el registro, el periodista cuestiona que: "Usted se va a armar con una cantidad de enemigos, de resistencia y de oposición que no lo van a dejar gobernar. O sea, ¿no es mejor estabilizar el país, lo que yo decía al principio, enderezar el barco; y dejar eso para el segundo periodo?".

El candidato respondió que "dejar un barco conducido por delincuentes sería peligrosísimo, Carlos. Yo voy a tener 18 millones de amigos y unos 40.000 hdp de enemigos y me sentiré orgulloso de tener esos enemigos y tener un país entero de amigos con educación, con salud, con obra pública. Me siento honrado. Además, yo lo puedo hacer porque no soy nada".

"No pierdo nada, no tengo nada que perder", insistió Villavicencio.

Vera replicó que "puede perder la vida. ¿Sabe qué es lo más importante para que usted cumpla su plan? Que esté vivo".

Y el candidato respondió desafiante: "La gente de este país lo único que necesita es un liderazgo valiente y honesto. Cuando hay ese liderazgo se puede conquistar todo. Cuando se pierde el miedo se pueden ganar todas las batallas. Los que transan con las mafias son derrotados y tienen su propia funeraria por adelantado".

Villavicencio fue asesinado este miércoles, en un ataque atribuido por el grupo "Los Lobos", mientras salía de una actividad de campaña en Quito, mientras que un sicario, supuesto autor material del hecho, también fue asesinado horas más tarde.