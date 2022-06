Segundo día de debate por destitución de Lasso en Ecuador: Presidente acusó al Parlamento de "irresponsabilidad"

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, tildó este sábado de "absoluta irresponsabilidad" con la ciudadanía la solicitud presentada en la Asamblea Nacional (Parlamento) para su destitución, al considerar que en ella ni se cumplen ni se justifican las causales contempladas en el artículo 130 de la Constitución, invocado por los asambleístas afines al correísmo.

Así lo señaló en un documento leído por el secretario jurídico de la Presidencia, Fabián Pozo, en la sesión virtual del pleno de la Asamblea Nacional convocada para tratar la petición de los legisladores afines al ex presidente Rafael Correa (2007-2017) de destituirlo por "grave crisis política y conmoción interna", como señala el numeral 2 del mencionado artículo.

La Asamblea "tiene la obligación constitucional de probar y justificar que han ocurrido dos condiciones diferentes y simultáneas para proceder con la destitución", dijo al considerar que "ninguna de las dos se cumple ni se ha probado".

"Los solicitantes no han presentado ningún sustento o documento de soporte y, peor aún, una motivación jurídica que fundamente este pedido, y lo han hecho a través de una carta de cinco párrafos", con la que los 47 asambleístas correístas "buscan desestabilizar la democracia", dijo.

Por ello, opinó que la solicitud con la que se le ha notificado "es un acto de absoluta irresponsabilidad con el país ya que ni siquiera cumple con la obligación mínima de informar a la ciudadanía las razones detrás de la activación de un proceso tan importante para la democracia".

En su escrito, le jefe de Estado comentó que no han presentado ninguna prueba respecto a la grave crisis política y conmoción interna por el supuesto incumplimiento de promesas de campaña y se respaldó en cifras en distintas áreas para demostrar que sí las ha ejecutado. "En su apuro, los enemigos del Ecuador han confundido las causales y las vías, obviando que el supuesto incumplimiento de promesas de campaña debe tratarse mediante los mecanismos de revocatoria de mandato y no procedimientos de destitución", anotó.

Asimismo, reconoció que el país afronta problemas que deben ser solventados y señaló que "por demasiado tiempo el Estado se ha centrado en el desarrollo urbano" por lo que se comprometió a que su Gobierno sea el "del desarrollo rural", e indicó que los problemas que afronta el país: la inseguridad, el desempleo, la corrupción, la desigualdad, requieren tiempo así como un trabajo conjunto entre autoridades.

El gobernante opinó que los asambleístas correístas son quienes "buscan fabricar una crisis política por demás inexistente, inventan el caos, ellos buscan pescar en el caos, ellos son el caos".

OPOSICIÓN CREE QUE LASSO SE "BURLA" AL NO ACUDIR A LA ASAMBLEA

La opositora asambleísta ecuatoriana Pierina Correa, de la bancada afín al correísmo que ha solicitado la destitución de Lasso consideró que "hoy, una vez más, el presidente de la República se burla de la Asamblea Nacional al irrespetar y pasarse por encima de la misma ley y la Constitución", dijo la también hermana de Rafael Correa.

Correa puntualizó que el artículo 51 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa señala que "no hay delegación para la presencia del presidente de la República" para presentar sus pruebas de descargo y ejercer su legítimo derecho a la defensa. Para la asambleísta, el documento leído por Pozo "está lleno de mentiras, falacias y nuevas burlas no solo a la Asamblea sino a todo el pueblo ecuatoriano".

Además, insistió en que Ecuador vive profundos problemas estructurales que se han agravado "por la falta de cumplimiento y promesas de campaña". "No hay trabajo, no hay seguridad, no hay empleo", señaló Correa al recalcar que en el debate de hoy se deben presentar las pruebas para la destitución de Lasso que, por su lado, ha denunciado un intento de golpe de Estado en su contra.

Correa subrayó: "No somos golpistas, el pueblo no es golpista. La situación fue escalando y ya no aguanta más", y consideró que lo que ocurre al momento es "consecuencia de irracionalidad, la no atención a las necesidades y el clamor de un pueblo que muere de hambre y solo pide condiciones de vida digna: trabajo, seguridad, salud, educación, oportunidad de desarrollo".

La ley orgánica de la Asamblea obliga a que la sesión para debatir la destitución presidencial se convoque en menos de 24 horas desde la presentación de la solicitud. Luego del debate, el Parlamento tiene 72 horas para votar la continuidad del mandatario, para lo que requiere una mayoría de dos tercios, equivalente a 92 de los 137 asambleístas.

En tanto, Lasso derogó este sábado el estado de excepción por grave conmoción interna, decretado en 6 de las 24 provincias en el marco de las protestas lideradas por los indígenas por la carestía de la vida, que este sábado cumplieron 13 días. La derogación era una de las peticiones de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), principal promotora de las movilizaciones. Sin embargo, la Conaie puntualizó que se mantendrá en movilización pues espera que se atiendan sus peticiones.