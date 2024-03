Correa: La izquierda en América Latina no enfrenta a la derecha, sino a sus medios de comunicación

El expresidente ecuatoriano Rafael Correa señaló este miércoles que los movimientos de izquierda en América Latina no tienen como rivales ni enfrentan a los partidos de derecha "sino a sus medios de comunicación".

Además, explicó que el rol de la prensa y de los medios de comunicación es proveer información "pero la información es un bien público" y como tal "a nivel técnico-económico tiene muchas implicaciones".

"Los movimientos de izquierda latinoamericanos no enfrentamos a los partidos de derecha sino a sus medios de comunicación, y es una guerra casi perdida si no reaccionamos y no entendemos al adversario", afirmó Correa en el conversatorio 'El rol de los medios de comunicación en América Latina', celebrado en el Complejo Cultural Los Pinos, de Ciudad de México.

En la región los medios, dijo Correa, han pasado de la prohibición de información al poder del estado de opinión "donde el poder absoluto lo tienen ellos, ya no importa lo que se diga en una campaña electoral, lo que importa es lo que digan los medios y esto no ayuda a la democracia, la destroza, y una buena prensa es vital para la democracia".

Correa, que fue presidente de Ecuador de 2007 a 2017, dijo que los medios de comunicación "para atacar, atacan como partidos políticos son actores políticos, pero si les responde políticamente, se rasgan las vestiduras apelando a la libertad de expresión".

En el acto participó también el vocero de la Presidencia de México, Jesús Ramírez, el periodista y analista político argentino Gustavo Fabián Sylvestre y el excandidato presidencial chileno Marco Enríquez-Ominami.

En su turno, Ramírez dijo que el modelo actual de los medios de comunicación "le está expropiando a los ciudadanos su derecho a expresarse" y parafraseando al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, los catalogó como "medios de desinformación, que no son mediadores entre la sociedad y el poder, sino que son el poder mismo".

"No es la objetividad, eso un error, eso no existe, ni la neutralidad, es una fantasía equivocada lo que tenemos que pedir en los medios es el pluralismo, esa es la batalla", dijo a su vez Sylvestre sobre el desafío actual de los medios.

En la reunión, se recordó el caso del fundador de Wikileaks, Julian Assange, quien espera una decisión en Reino Unido sobre su extradición a EE.UU., y se mencionó que López Obrador ha sido uno de los principales defensores de Assange, a quien le ha ofrecido asilo porque lo considera un "preso político" y con cuya familia se ha reunido en varias ocasiones.