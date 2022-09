Amazon perdió intento para anular históricas elecciones sindicales en EE.UU

Amazon perdió su intento para anular una histórica elección sindical en EE.UU, después de que la Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB, en inglés) recomendó que se rechacen las objeciones del gigante del comercio electrónico.

Según recoge este viernes la prensa local, la NLRB concluyó que se debe mantener la victoria sindical en una instalación de Amazon en Nueva York que resultó histórica para el sindicalismo contemporáneo.

Lisa Dunn, la abogada de la NLRB que presidió la audiencia, concluyó que Amazon no pudo demostrar que los resultados de esa votación fueron influenciados de manera inapropiada, según anunció un vocero el jueves.

La recomendación de Dunn se produjo después de semanas de testimonio en una audiencia en la que participaron abogados que representan a Amazon y al Sindicato de Trabajadores de Amazon (ALU, en inglés).

"Si bien todavía estamos revisando la decisión, no estamos de acuerdo con la conclusión y tenemos la intención de apelar", dijo un vocero de Amazon en un comunicado.

‼️ BREAKING NEWS ‼️



The NLRB Hearing Officer is recommending that Amazon's objections to our JFK8 election be overruled in their entirety. We are finally going to be certified!



Thank you to all who donated to our legal fund! The fight is just beginning! #alu



Press release: pic.twitter.com/ycOssi8tsG