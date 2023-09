Asalto al Capitolio: 15 y 17 años de cárcel a dos líderes de los Proud Boys

La Justicia estadounidense condenó este jueves a 17 y 15 años de prisión a dos cabecillas del grupo ultraderechista Proud Boys, Joseph Biggs y Zachary Rehl, por el asalto al Capitolio de enero de 2021.

Biggs y Rehl formaban parte del llamado "Ministerio de Autodefensa" de los Proud Boys, a través del cual establecieron una cadena de mando, reclutaron a miembros y planearon cómo ejecutar el ataque a la sede del Congreso en Washington D.C., según detalló el Departamento de Justicia en un comunicado.

Two Leaders of the Proud Boys Sentenced to 17 and 15 Years in Prison on Seditious Conspiracy and Other Charges Related to U.S. Capitol Breach



