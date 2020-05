Obama pide desterrar "el legado de la intolerancia" desde las "instituciones y corazones"

El ex presidente de EE.UU Barack Obama (2009-2017) publicó este viernes un comunicado en el que condena el crimen de George Floyd, un hombre afroamericano de 46 años que el pasado lunes murió bajo custodia policial en Mineápolis (Minesota), y aseguró que este tipo de casos "no deberían ser normales en los Estados Unidos de 2020".

"Esto no debería ser normal en los Estados Unidos de 2020. Si queremos que nuestros hijos crezcan en una nación que vive acorde con sus más altos ideales, podemos y debemos hacerlo mejor", dijo en Twitter en referencia a la muerte de Floyd después de que Derek Chauvin, un agente blanco, lo sometiera durante varios minutos con su rodilla sobre el cuello ignorando las desgarradoras quejas del detenido.

El principal policía implicado, cuya acción fue grabada en video por un transeúnte -difundido ampliamente en redes sociales- y ha provocado la indignación pública, así como protestas en los últimos tres días que han terminado con escenas de vandalismo y saqueos, fue detenido hoy por su presunta responsabilidad en la muerte de Floyd.

"Recaerá principalmente sobre los funcionarios de Minesota asegurarse de que las circunstancias que rodean la muerte de George Floyd sean investigadas y se haga finalmente justicia", dijo Obama.

"Pero recae sobre nosotros, al margen de raza y ocupación -incluidos la mayoría de hombres y mujeres en las fuerzas de orden que hacen con orgullo y correctamente su trabajo cada día-, trabajar juntos para crear una 'nueva normalidad', en el que el legado de la intolerancia y el trato desigual ya no infecte nuestras instituciones o nuestros corazones", exhortó.

My statement on the death of George Floyd: pic.twitter.com/Hg1k9JHT6R — Barack Obama (@BarackObama) May 29, 2020

Trump explica su polémico tuit sobre llamar a disparar a manifestantes

Por su parte, el actual presidente, Donald Trump, intentó aclarar el mensaje de uno de sus tuits sobre las protestas violentas y que muchos interpretaron como una amenaza de que dispararían a quienes participaran en saqueos, e incluso Twitter lo etiquetó explicando que "incumplió" sus reglas "relativas a glorificar la violencia", aunque lo mantuvo porque "puede ser de interés público" que permanezca accesible

"Estos MATONES están deshonrando la memoria de George Floyd, y no dejaré que esto pase. Acabo de hablar con el Gobernador (de Minesota) Tim Walz y le he dicho que el Ejército está con él. Cualquier dificultad y asumiremos el control pero, cuando empiezan los saqueos, empiezan los tiroteos", había escrito Trump la pasada madrugada en su cuenta der Twitter cuando se producían actos de vandalismo y saqueos en Mineápolis.

El tuit de Trump que Twitter etiquetó por "glorificar la violencia".

"Los saqueos llevan a tiroteos, y por eso a un hombre le dispararon y lo asesinado en Mineápolis la noche del miércoles, o miren también lo que acaba de ocurrir en Louisville, con siete personas con heridas de bala", escribió Trump en relación a una persona a quien supuestamente disparó un comerciante afectado por los saqueos y a un tiroteo registrado en otra protesta de carácter racial en esa ciudad de Kentucky.

"No quiero que esto ocurra, y eso es lo que significa la expresión que usé anoche. La dije como un hecho, no como una declaración. Es muy simple, y nadie debería tener un problema con esto más allá de los que nos odian, y los que intentan generar problemas en las redes sociales", agregó el gobernante.

La frase "cuando empiezan los saqueos, empiezan los tiroteos", incluida en el tuit de Trump de esta madrugada, es exactamente la misma que usó en 1967 el entonces jefe de Policía de Miami, Walter Headley, para defender la represión de los disturbios en barrios negros durante el movimiento de derechos civiles.

....It was spoken as a fact, not as a statement. It’s very simple, nobody should have any problem with this other than the haters, and those looking to cause trouble on social media. Honor the memory of George Floyd! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 29, 2020

Trump emitió su tuit poco antes de dar una conferencia de prensa en la Casa Blanca en la que los periodistas planeaban preguntarle por el tema, pero el mandatario decidió no aceptar preguntas y se fue nada más hacer un anuncio sobre China.

¿Debilidad? Alcalde de Mineápolis responde a crítica de Trump

Mientras los disturbios crecían en Mineápolis la madrugada del viernes, Trump acusó al alcalde de la ciudad, Jacob Frey, de débil y de carecer de liderazgo y le pidió que tomará el control de la situación, si no quería que enviara a la Guardia Nacional.

Horas más tarde, Frey se defendió de estos ataques en varios tuits, en los que insinuó que el verdadero débil era el presidente y llamó a la ciudad a comportarse de manera pacífica: "Debilidad es señalar con el dedo a otra persona durante tiempos de crisis", dijo el demócrata en uno de sus mensajes.

"Weakness is refusing to take responsibility for your own actions. Weakness is pointing your finger at somebody else during a time of crisis. Donald Trump knows nothing about the strength of Minneapolis." — Mayor Frey reacts to the president's tweets. pic.twitter.com/PVxfoH7yZw — NBC News (@NBCNews) May 29, 2020

Las autoridades de Mineápolis anunciaron este viernes la detención del policía Dereck Chauvin, el directamente implicado en la muerte de Floyd, y el fiscal del condado de Hennepin -con jurisdicción sobre Mineápolis-, Mike Freeman, aseguró que sería juzgado por asesinato en tercer grado.

La muerte de Floyd tuvo lugar cuando cuatro policías, entre ellos Chauvin, concurrieron a un sitio de la ciudad donde se había denunciado que una persona había intentado pagar con un billete falso de 20 dólares.

En un video tomado por los testigos se ve al Floyd boca abajo en el pavimento tras ser detenido mientras Chauvin, sobre él, le aprieta el cuello con una rodilla durante varios minutos, sin modificar su postura, pese a que se escuchan las quejas del arrestado de que no puede respirar, hasta que parece perder el sentido.

"Por favor, por favor, por favor, no puedo respirar. Por favor", se escucha a Floyd dirigirse al agente, que no deja de presionarle el cuello con su rodilla hasta que minutos después llega una ambulancia y el detenido es subido a una camilla sin dar señales de vida