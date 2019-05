Bayer debe pagar 2.000 millones de dólares a pareja con cáncer que usaba herbicida de Monsanto

Un jurado de Oakland (California, EE.UU.) ordenó a Monsanto, propiedad de Bayer, pagar 2.000 millones de dólares a una pareja de ancianos al considerar que un herbicida a base de glifosato les causó cáncer, en el que es el tercer fallo contra la empresa por esta cuestión.

Los siete hombres y cinco mujeres del jurado consideraron que el herbicida "Roundup" de Monsanto, comercializado para la jardinería doméstica, fue un "factor sustancial" en los linfomas no hodgkinianos que desarrolló el matrimonio formado por Alva y Alberta Pilliod.

Por ello, ordenó a la actual propietaria de la compañía, la farmacéutica alemana Bayer, pagar 1.000 millones de dólares a cada miembro de la pareja como castigo ejemplar, además de abonarles los alrededor de 55 millones de dólares en los que estimó que estos han incurrido o incurrirán en facturas médicas y sufrimiento.

