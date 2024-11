Chofer fue rescatado por el techo de su auto tras caer a una piscina en Estados Unidos

Un insólito hecho ocurrió en Pheonix, Estados Unidos, donde la policia tuvo que rescatar a un conductor que se sumergió con su auto en una piscina.

Según consignó el New York Post, el hecho ocurrió en la noche de Halloween, cerca de las 2 de la madrugada, cuando un hombre alertó a la policía de que un vehículo a toda velocidad entró a su propiedad y cayó en su piscina.

Por suerte, una patrulla se encontraba rondando la zona y permitió un rápido actuar. Uno de los agentes se lanzó al agua y con una herramienta golpeó el techo del vehículo hasta romperlo.

El departamento de policías registró el momento con sus cámaras corporales y se puede ver que la la maniobra permitió que el conductor saliera, tomara un poco de aire y alzara su dedo pulgar en señal de aprobación, señalando que no había nadie más dentro del vehículo.

El sujeto dijo que el accidente se provocó porque pisó el acelerador muy fuerte.

Pese a que aseguró sentirse bien, fue llevado hasta un centro asistencial como medida de precaución.

Hero in Action! 🚓

Phoenix PD officer jumps into pool, rescuing a man from his submerged car.

The man told officers he accidently stepped on the gas too hard.

Thanks to the swift and courageous response of the officer, the man's life was saved.#PHXPD pic.twitter.com/dKbuzo6lJu