CNN echó al hermano de Cuomo por ayudar al ex gobernador en su escándalo sexual

El canal de televisión CNN Estados Unidos despidió a Christopher Cuomo, presentador estrella de "Cuomo Prime Time", que había sido suspendido de la emisora esta semana tras conocerse que colaboró con su hermano, el ex gobernador de New York Andrew Cuomo, en medio de la investigación que enfrentaba por denuncias de acoso sexual.

A última hora del sábado, CNN emitió un comunicado explicando que una "nueva información" salió a la luz durante las indagatorias en su contra, por lo que determinaron despedirlo "inmediatamente" mientras proseguía dicha pesquisa.

El pasado lunes la fiscal general de Nueva York, Letitia James, presentó una documentación que sostenía que Chris Cuomo ofreció consejo al equipo de prensa del ex gobernador e intentó utilizar sus fuentes para determinar si otras mujeres pretenían acusar públicamente al político.

Según apuntó The New York Times, el día miércoles, después de que fuera suspendido indefinidamente del canal, la conocida abogada Debra Katz afirmó a CNN que una clienta suya realizó alegatos por mala conducta sexual, no relacionadas con el caso de su hermano.

"Así no es como quiero que acabe mi tiempo en CNN, pero ya les he dicho por qué y cómo ayudé a mi hermano", dijo en Twitter el periodista que trabajaba en la cadena hace casi una década.

Andrew Cuomo dejó el puesto de gobernador en agosto del presente a raíz de un informe que concluyó que había acosado a once mujeres, por lo que se enfrentó a una investigación para un posible juicio político y a una creciente presión para que renunciara al partido, ejercida por sus camaradas.

Ambos son hijos del ex gobernador neoyorquino Mario Cuomo y tienen una relación estrecha, que quedó en evidencia en varias conferencias de prensa que ofreció el político durante los primeros meses de la pandemia.