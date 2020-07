¡Como película de miedo!: Usuarios trolean "terrorífico" comercial sobre reapertura de Disney World

Este sábado 11 de julio comenzó el proceso de reapertura gradual de los parques temáticos Magic Kingdom y Disney's Animal Kingdom, ubicados en Orlando, Estados Unidos. En ese contexto, Disney subió un video con el que los usuarios festinaron en redes sociales.

En él, se muestra cómo se están preparando para ir recibiendo visitantes en plena pandemia de coronavirus. Los trabajadores de los parques cuentan con mascarillas y con evidentes medidas de seguridad en parques que están vacíos.

Pese a ser bonito el concepto, los usuarios convirtieron este spot publicitario en verdaderos tráiler de películas de terror como "Us", "Midsommar" y "Saw", alterando su música de fondo.

Los troleos a continuación:

Made my own Disney edit with clips from the Saw trailer.



Live or die. Make your choice. Welcome home! pic.twitter.com/a2Ebi5LrCJ