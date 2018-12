Con honores: Gradúan a perro que acompañó en todas sus clases a joven en silla de ruedas

Griffin, un perro de servicio de una joven en silla de ruedas, y que siempre la acompañó a todas sus clases en la carrera, recibió un diploma de maestría por la Universidad de Clarkson, en el estado de Nueva York, en Estados Unidos.

El fiel golden retriever de cuatro años fue clave para que Brittany Hawley, de 25, quien sufre dolor crónico y depresión, lograra su título en terapia ocupacional, informó Fox News.

Hawley, recibió a Griffin dos semanas antes de comenzar su educación universitaria. Él la ayuda en una variedad de tareas, como abrir puertas, cargar sus pertenencias y buscar cosas para ella, pero sobre todo la apoya emocionalmente.

A kiss for a canine graduate, "Griffin", during the 2018 December Recognition Ceremony on the Clarkson University campus today !!!! Congrats to all ! ( CU Photo by Steve Jacobs) pic.twitter.com/4fANR373fb