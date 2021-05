Congresistas demócratas y republicanos acordaron investigar el asalto al Capitolio

Congresistas demócratas y republicanos alcanzaron este viernes un acuerdo para la creación de una comisión independiente que investigue el asalto al Capitolio de Estados Unidos del pasado 6 de enero por parte de una turba de seguidores del ex presidente Donald Trump.

"Es imperativo que busquemos la verdad de lo ocurrido el 6 de enero con una comisión independiente, bipartidista, al estilo de la del 11-S para examinar e informar sobre los hechos, causas y seguridad sobre el ataque terrorista de una multitud", dijo la presidenta de la Cámara Baja, la demócrata Nancy Pelosi.

El acuerdo fue alcanzado por legisladores de ambos partidos del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes.

The January 6 insurrection was not a “normal tourist visit.” That’s beyond denial. It falls into the range of sick. pic.twitter.com/Gc1QQTBxZL