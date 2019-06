Detienen en EE.UU. a barco que zarpó de Chile y llevaba toneladas de cocaína

Las autoridades en Filadelfia, EE.UU., continúan inspeccionando el buque carguero MSC Gayane a bordo del cual ya se han encontrado más de 16 toneladas de cocaína, informaron las autoridades. El barco zarpó desde Chile, según la DEA.



La cadena CBS indicó que el buque podría contener otras 30 toneladas de cocaína. "Esta es una de las confiscaciones más grandes en la historia de EE.UU.", dijo el fiscal federal William McSwan en un mensaje en su cuenta Twitter.



"Este volumen de cocaína podría matar a millones de personas", añadió McSwan. El contrabando, con un valor callejero de más de 1.000 millones de dólares, estaba en siete contenedores a bordo de la nave.

Hasta ahora fueron detenidos y acusados el segundo oficial y un miembro de la tripulación. Según CBS los individuos ya admitieron que habían ayudado a cargar la cocaína en el Gayane desde otras 14 embarcaciones.

Las autoridades encontraron la cocaína oculta en bolsas y guardada junto con carga legítima en contenedores destinados a EE.UU. y Europa, con destino final Holanda.

Yesterday, I boarded the MSC Gayane with Chief of Narcotics Karen Marston, Deputy Chief Jerome Maiatico, PIO @jen_crandall and @ICEgov officials to visit the crime scene where approximately 16 tons of cocaine was seized. pic.twitter.com/RiN9auiABz