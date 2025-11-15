Analista: Trump impulsa "guerra psicológica y presión militar" sobre Venezuela

"Es parte de una guerra psicológica, de una presión militar constante", advirtió el analista internacional Gilberto Aranda al abordar este sábado, en entrevista con El Diario de Cooperativa, las últimas declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el conflicto con el régimen venezolano.

En un breve dialogo con la prensa, el mandatario estadounidense indicó ayer haber "decidido" sobre acciones futuras en el país caribeño, aunque sin precisar el detalle de ellas, algo que tensiona aún más las relaciones entre ambos partidos.

"Por una parte podemos leer sus declaraciones como que una acción de Estados Unidos podría ser inminente. A pesar de que los tras bastidores apuntan a que tiene una variedad de opciones sobre la mesa, él nos dice que ya ha tomado una decisión", analizó Aranda.

"Pero también hay que entenderlo como parte de una guerra psicológica, de lo que es una presión militar constante sobre una área muy cercana a Venezuela", añadió.

Esta presión se enmarca en la operación "lanza el sur", iniciada en agosto, y que va más allá de una simple señal a la opinión pública estadounidense. Su objetivo principal, según el analista, es la búsqueda de un "cambio al menos de la cúpula del poder en Venezuela".

El despliegue militar busca generar una "fractura, una división" interna que hasta ahora ha sido esquiva, evitando así un conflicto a gran escala.

Las opciones militares que Estados Unidos podría considerar, en caso de no lograr una fractura interna, incluyen un "ataque focalizado quirúrgico sobre instalaciones militares que faciliten el narcotráfico, sobre la guardia de protección de Nicolás Maduro, una operación especial (...) para capturar a Maduro, o incluso tropas efectuando movimientos en aeródromo y pozos petrolíferos", puntualizó Aranda.

Todas estas opciones, advierte el analista, buscan específicamente la salida de la cúpula del poder.