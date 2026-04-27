Gilberto Aranda, analista internacional y profesor del Instituto de Estudios Internacionales (IEI) de la Universidad de Chile, conversó con El Diario de Cooperativa sobre el tiroteo ocurrido en la cena de corresponsales en Washington, a la que asistía el presidente estadounidense, Donald Trump, y su gabinete, que ha encendido las alarmas sobre la vulnerabilidad institucional en el país norteamericano.

El experto advirtió que, aunque la violencia política en EE.UU. tiene un carácter "cíclico", el actual nivel de crispación es "inédito" tras el asalto al Capitolio en 2021.

Según el académico, el atentado del sábado expuso "fallos bien importantes" en los protocolos de protección del mandatario y calificó como "muy riesgoso" que toda la línea de sucesión se concentrara en un espacio cerrado bajo condiciones tan polarizadas.

Más allá de los problemas de seguridad, Aranda sugirió que Trump podría intentar instrumentalizar políticamente este episodio para cambiar la narrativa mediática en un momento de creciente cuestionamiento a su gestión: "En mi opinión, está tratando de salir lo más decorosamente (del conflicto con Irán) y este tema del sábado pasado le da una cierta oportunidad, al menos, para desviar la atención mediática que ha sido tan crítica respecto a esta aventura", planteó.

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