Arabia Saudita confirma el aumento de producción de crudo a petición de Trump

El rey de Arabia Saudita, Salman bin Abdelaziz, confirmó este sábado que se comprometió a aumentar la producción de crudo a petición del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Ambos mandatarios mantuvieron una conversación telefónica en la que el monarca saudí manifestó el compromiso de los países productores a "hacer esfuerzos" para compensar "cualquier potencial déficit de suministro", informó la agencia oficial saudí, SPA.

Del mismo modo, Trump y el rey Salman también expresaron su apoyo a la manutención de la "estabilidad" de los mercados de petróleo y del "crecimiento de la economía global", agregó la nota.

Trump afirmó en Twitter que le pidió al monarca saudí que aumente la producción de crudo hasta dos millones de barriles para contener los precios de petróleo y compensar así "la agitación y disfunción en Irán y Venezuela".

"Le pido que Arabia Saudita aumente su producción de petróleo, quizá hasta en 2.000.000 de barriles, para compensarlo", escribió en Twitter, y agregó, en referencia al rey saudí: "¡Los precios son demasiado altos! ¡Él ha accedido!".

Just spoke to King Salman of Saudi Arabia and explained to him that, because of the turmoil & disfunction in Iran and Venezuela, I am asking that Saudi Arabia increase oil production, maybe up to 2,000,000 barrels, to make up the difference...Prices to high! He has agreed!