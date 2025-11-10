BBC se disculpó por "error de criterio", pero Trump la amenaza con demanda por mil millones

La cadena pública británica BBC ha sufrido un duro revés en las últimas horas tras la dimisión de dos de sus principales directivos y la amenaza de una demanda de no menos de mil millones de dólares del presidente estadounidense Donald Trump por difamación, todo ello tras un programa donde se manipuló un discurso del mandatario.

El director general de la corporación, Tim Davey, y la directora de informativos y máxima responsable de BBC News, Deborah Turness, dimitieron de sus cargos este domingo después de la presión surgida tras la publicación de un memorando interno sobre la edición de un documental sobre Trump y los incidentes del Capitolio de enero de 2021.

El memorando, publicado el martes por The Daily Telegraph y elaborado por Michael Prescott, exasesor externo independiente del comité de estándares editoriales de la cadena, indica que el programa de reportajes en profundidad "Panorama" pudo manipular a la audiencia al editar de manera interesada el discurso de Trump.

Esta edición hizo que pareciera que el presidente estadounidense estaba alentando directamente el asalto al Capitolio, algo por lo que el presidente de la BBC, Samir Shah, pidió disculpas ante lo que consideró un "error de criterio", según se expresó en una carta dirigida al Comité de Cultura, Medios de Comunicación y Deporte del Parlamento británico.

Shah justificó en parte aquella edición del discurso de Trump -en la que se unieron dos cortes no consecutivos- porque eso permitía a la audencia "comprender mejor cómo había sido recibido por los partidarios del presidente Trump y lo que estaba sucediendo en ese momento", explicó Shah.

Sin embargo, confesó que la forma de editar el discurso "dio la impresión de ser una llamada directa a la acción violenta" por parte de Trump.

Demanda por mil millones de dólares de Trump

Sin haberse calmado la tormenta en Londres, el propio Trump terció en la polémica y envió este lunes una carta a la corporación en la que amenaza con una demanda de no menos de mil millones de dólares (más de 938 millones de pesos chilenos) por daños y perjuicios si no lleva a cabo una "retractación completa y justa" de aquellos contenidos antes de las 5 de la tarde del próximo viernes.

"Si la BBC no cumple con lo anterior antes del 14 de noviembre de 2025 a las 17:00 hora del Este de EE.UU. (misma hora en Chile), el presidente Trump no tendrá más alternativa que hacer valer sus derechos legales y equitativos,(...) incluyendo el iniciar una acción legal por no menos de 1.000 millones de dólares en daños y perjuicios", advierte el abogado personal de Trump, Alejandro Brito, en una carta enviada a la corporación británica.

Brito insistió en la misiva que la BBC "ha sido notificada" de las amenazas legales en respuesta a reportes sobre documentos internos de la empresa pública que indicaban que el conocido programa 'Panorama' habría editado un discurso de Trump de modo que parecía que alentaba directamente el asalto de sus seguidores al Capitolio.

En la carta, el abogado del presidente calificó de "falsa" la representación de Trump en el documental y afirmó que las declaraciones "difamatorias, maliciosas, denigrantes y provocativas" fueron "publicadas deliberadamente para desprestigiar" al mandatario.

"El desprecio imprudente de la BBC hacia la verdad subraya la verdadera malicia detrás de la decisión de publicar contenido erróneo", agrega Brito.

Entre las exigencias de Trump para descartar la demanda se incluyen "la retractación inmediata, completa y justa del documental" y otras declaraciones consideradas engañosas, "en forma tan visible como su publicación original".

También pide la "emisión inmediata de una disculpa" y la "compensación adecuada al presidente Trump por el daño causado".

Polémicas recientes

Esta no es la única polémica editorial a la que la venerada institución británica, tradicional símbolo del rigor e independencia periodísticos a nivel global, se ha enfrentado en los últimos meses.

Una de las más sonadas fue la emisión en febrero de un documental sobre la situación de los menores en la Franja de Gaza en el que se dio voz al hijo de un dirigente de Hamás.

"Gaza: cómo sobrevivir en una zona de guerra" fue retirado a mediados de febrero de la plataforma de contenidos a la carta BBC iPlayer después de que apareciesen informaciones al respecto de su narrador, un chico de 13 años que resultó ser hijo del viceministro de Agricultura en el Gobierno de Gaza, controlado por Hamás.

El organismo regulador de radiodifusión británico Ofcom lo consideró "sustancialmente engañoso" y sostuvo que "esta deficiencia podría haber erosionado la considerable confianza que la audiencia habría depositado en un programa factual de la BBC sobre la guerra entre Israel y Palestina".

También se criticó con dureza la emisión en directo en la programación de la cadena de un concierto el pasado verano del dúo de hip hop-punk Bob Vylan en el Festival de Glastonbury en el que se gritó "¡muerte a las IDF!" (las Fuerzas de Defensa Israelíes), algo que el propio Tim Davie consideró "profundamente inquietante" y que reconoció como un "error muy significativo".

A pesar de estos reveses, el Gobierno británico expresó su apoyo a la BBC, y un portavoz del primer ministro, el laborista Keir Starmer, aseguró que "desempeña un papel fundamental en una era de desinformación en la que existe un claro argumento a favor de un servicio de noticias sólido e imparcial".

"Es importante que la BBC actúe para mantener la confianza y corregir rápidamente los errores cuando se producen", añadió.