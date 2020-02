Casa Blanca celebró la "completa reivindicación" de Trump tras fracaso del juicio en el Senado

La Casa Blanca celebró este miércoles la "completa reivindicación y exoneración del presidente" de EE.UU., Donald Trump, de su "corrupto" juicio político e insinuó que debería haber un "castigo" para el "fiscal" jefe de la oposición demócrata, el congresista Adam Schiff.

"Hoy, la farsa de intento de juicio político tramada por los demócratas acabó con la completa reivindicación y exoneración del presidente Donald J. Trump", dijo en un comunicado la portavoz de la Casa Blanca, Stephanie Grisham.

The sham impeachment attempt concocted by Democrats ended in the full vindication and exoneration of President @realDonaldTrump . Statement from the Press Secretary: https://t.co/XXXYUiQGcO pic.twitter.com/QnUWhTaCwi

"El Senado votó para rechazar los cargos políticos, que no tenían base, y solo los rivales políticos del presidente -todos los demócratas y un candidato presidencial republicano que fracasó- votaron a favor de esos cargos manufacturados", agregó.

La portavoz se refería así al senador republicano Mitt Romney, que votó a favor de condenar a Trump por uno de los cargos, el de "abuso de poder", y se convirtió así en el primer legislador en la historia de EE.UU. en apoyar la destitución de un presidente de su mismo partido en un juicio político.

El comunicado leído por Grisham supuso la primera reacción de calado de la Casa Blanca al resultado del juicio político, que Trump planea comentar en detalle durante una declaración pública este jueves a las 12:00 hora local (14:00 hora chilena) para hablar de su "victoria" y la del país en ese proceso de destitución.

El presidente también compartió en Twitter un vídeo que ya había publicado otras veces, y que consiste en un montaje de la portada de la revista Time con carteles que van diciendo "Trump 2024, Trump 2028, Trump 2032, Trump 2036...", así hasta llegar al de "Trump 2048".

Trump fantaseaba así con saltarse el límite de ocho años que establece la Constitución de EE.UU., al difundir un vídeo en el que el número de su permanencia en el poder sube hasta llegar a 90.000 y acaba con las letras "4eva", que pronunciado en inglés sería "forever", es decir, para siempre.

Mientras, el jefe de la campaña de reelección de Trump, Brad Parscale, definió el juicio político como el "peor error de cálculo de la historia política estadounidense", al considerar en un comunicado que solo ha logrado "fortalecer" las opciones del mandatario en las elecciones de noviembre.

Grisham, por su parte, opinó que el "proceso corrupto" lanzado por los demócratas tenía como objetivo "dar la vuelta al resultado de las elecciones de 2016 e interferir con las de 2020", y estuvo "basado en una serie de mentiras".

"El congresista Adam Schiff mintió al Congreso y al pueblo estadounidense con una declaración completamente inventada sobre la llamada del presidente (con el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski). ¿Es que no habrá castigo (para Schiff)?", preguntó Grisham.

"El presidente está encantado de dejar atrás este último capítulo de comportamientos vergonzosos por parte de los demócratas", concluyó Grisham.

Según la oposición demócrata, Trump condicionó la entrega de casi 400 millones de dólares en ayuda a Ucrania y también la programación de una reunión con Zelenski en la Casa Blanca a su exigencia de que Kiev anunciara que planeaba investigar a Biden, actual precandidato de su partido a las elecciones presidenciales de este año.

Trump fue absuelto de los dos cargos que enfrentaba por ello, los de abuso de poder y obstrucción al Congreso, en una división prácticamente ajustada a las líneas partidistas en el Senado.

Because of the Republican Senate’s betrayal of the Constitution, the President remains an ongoing threat to American democracy, with his insistence that he is above the law and that he can corrupt the elections if he wants to.