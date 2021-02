Congresistas estadounidenses piden citar a testigos a pocas horas del final del "impeachment"

Varios congresistas en Estados Unidos pidieron este viernes por la noche citar a testigos durante el "impeachment" contra Donald Trump, cuya conclusión estaba prevista para este sábado con los argumentos finales de las partes.

Estos llamamientos, que podrían alargar y cambiar el rumbo del juicio político, llegan después de que la CNN publicase nuevos detalles de una conversación telefónica entre Trump y Kevin McCarthy, el líder republicano en la Cámara Baja, ocurrida durante el asalto al Capitolio del pasado 6 de enero.

Según estos nuevos detalles, corroborados por otros congresistas republicanos, cuando McCarthy se puso en contacto con el presidente para que pidiese a sus seguidores que suspendieran el asalto, este se negó.

"Bueno, Kevin, supongo que esta gente está más enfadada por las elecciones que tu", le habría respondido Trump a McCarthy.

El contenido de esta llamada salió a la luz una vez finalizada la cuarta jornada del juicio político contra Trump en el Senado, centrada en la defensa del exmandatario (que apenas utilizó 3 de sus 16 horas disponibles) y el turno de preguntas y respuestas.

Sin que esté previsto de momento citar a testigos, se espera que el juicio termine este sábado con los argumentos finales de los dos bandos y el voto de condena o absolución.

Ese turno de preguntas y respuestas, sin embargo, también generó malestar entre senadores republicanos, ya que los abogados de Trump pusieron en duda que uno de los legisladores alertase al presidente de que su vicepresidente, Mike Pence, estaba en peligro.

EL OTRO LLAMADO DE TRUMP

El senador en cuestión, Tommy Tuberville, recibió una llamada de Trump durante el asalto que tenía como objetivo incitarle a que retrasase la certificación de la victoria de Joe Biden, pero este respondió que Pence acababa de ser desalojado.

Minutos después, Trump publicó un mensaje en Twitter criticando a su vicepresidente mientras la turba asaltaba el Congreso al grito de "colguemos a Mike Pence".

El senador demócrata Sheldon Whitehouse reaccionó este viernes por la noche a los nuevos acontecimientos y abogó por "suspender el juicio y citar a McCarthy y Tuberville bajo juramento".

One way to clear it up? Suspend trial to depose McCarthy and Tuberville under oath and get facts. Ask Secret Service to produce for review comms back to White House re VP Pence safety during siege. What did Trump know, and when did he know it?