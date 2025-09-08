Desafiante, obrero de la construcción afronta juicio por intento de asesinar a Trump

El juicio contra Ryan Routh, acusado de intentar asesinar a Donald Trump en 2024 en un campo de golf en Florida, cuando era candidato, comenzó este lunes con la selección del jurado.

Routh, quien pidió defenderse a sí mismo, tendrá su juicio en Fort Pierce, en el centro de Florida, con la jueza Aileen M. Cannon, quien llegó al cargo nombrada por Trump en 2020 y es conocida por haber desestimado, en julio de 2024 el juicio contra el mandatario por su mal manejo de documentos clasificados.

La selección del jurado durará tres días, mientras el próximo jueves serán las declaraciones inaugurales del juicio.

El acusado ha despertado renovada controversia, por haber pedido, de manera formal a la Corte, "algunas estríperes femeninas", además de una pelea y una competencia de golf contra Trump para resolver su proceso.

"Pienso que una sesión de paliza sería más divertido y entretenido para todos. Denme grilletes y esposas y dejen que el hombre viejo y gordo dé lo peor de sí", escribió Routh en una petición judicial fechada el 2 de septiembre.

Routh solicitó, además, "una ronda de golf con el cerdo racista", y agregó: "Si él gana, me puede ejecutar. Si yo gano, me quedo con su trabajo".

"Circo"

El hombre, un trabajador de la construcción de 59 años de Carolina del Norte, se declaró en septiembre de 2024 no culpable de los cinco cargos que afronta, entre ellos el intento de asesinato de un candidato presidencial, posesión de un arma de fuego para promover un delito violento y agresión a un funcionario federal.

Las autoridades lo detuvieron el 15 de septiembre de 2024, dos meses antes de las elecciones presidenciales, en un campo de golf de Florida propiedad de Trump en el que un agente del Servicio Secreto lo descubrió armado con un rifle semiautomático escondido detrás de una fila de arbustos.

El sospechoso se defenderá a sí mismo pese a las recomendaciones de la jueza, mientras los fiscales lo acusan de montar un "circo" para intentar afectar la imagen del mandatario.

Además de este juicio federal, Florida presentó en abril cargos estatales de intento de asesinato y terrorismo contra Routh.

Este hecho fue el segundo intento de asesinato de Trump cuando era candidato, pues ocurrió después del atentado del 13 de julio de 2024 en un mitin del republicano en Butler, en el estado de Pensilvania, donde el perpetrador fue abatido.