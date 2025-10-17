Síguenos:
Tópicos: Mundo | EE.UU. | Donald Trump

EE.UU. realiza nuevo ataque en el Caribe contra un submarino "cargado de drogas"

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El republicano aseguró que estaba construido para tal fin y que sus ocupantes "no se trataban de gente inocente".

Según la prensa local, el hecho ocurrió el jueves y sobrevivieron dos personas, pero no fue anunciado por el mandatario como acostumbra.

EE.UU. realiza nuevo ataque en el Caribe contra un submarino
 EFE

Este sería el sexto ataque que EE.UU. ejecuta contra presuntas embarcaciones narco en la zona.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este viernes que la última embarcación atacada por su país en el Caribe era un submarino que, según el mandatario, transportaba grandes cantidades de droga.

"Atacamos un submarino, un submarino cargado de drogas, construido específicamente para transportar grandes cantidades de droga", dijo Trump al ser preguntado por la prensa en la Casa Blanca sobre la última operación del despliegue militar estadounidense en el Caribe.

"Para que entiendan, no se trataba de un grupo inocente. No conozco a mucha gente que tenga submarinos, y ese fue un ataque a un submarino cargado de droga", declaró.

Según la prensa local, Estados Unidos atacó el jueves por la noche una embarcación en el Caribe, cerca de las costas venezolanas, pero la operación no fue anunciada por Trump en sus redes sociales como acostumbra.

En el ataque, realizado por el Comando Sur de Estados Unidos, habrían sobrevivido dos personas que se encontrarían bajo custodia estadounidense.

Trump anunció el miércoles que ha autorizado a la CIA realizar operativos encubiertos y dijo que analiza la posibilidad de realizar operaciones en tierra debido a que, a su criterio, han paralizado el tráfico de drogas marítimo.

Desde agosto, el Comando Sur del Ejército estadounidense desplegó buques y aviones bajo la justificación de combatir el narcotráfico cerca de las costas de Venezuela, causando una tensión creciente entre Washington y el Gobierno de Nicolás Maduro, que ve la operación como el preludio de un posible ataque contra el país.

