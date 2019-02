EEUU: Aprueban proyecto que derriba la emergencia nacional decretada por Trump

La mayoría demócrata en la Cámara Baja de EE.UU. aprobó este martes una resolución con la que busca anular la polémica emergencia nacional decretada por el presidente, Donald Trump, para financiar el muro con México.

La iniciativa quedó aprobada con 245 votos a favor y 182 en contra.

Trece congresistas republicanos desobedecieron las órdenes de Trump y votaron a favor de la medida demócrata.

El número de republicanos díscolos, sin embargo, quedó muy lejos de los que se necesitarían tras un hipotético veto de la medida por parte de Trump para volver a aprobar el texto, lo que requiere el apoyo de dos tercios de la cámara (290 congresistas).

El texto pasa ahora a un Senado con mayoría republicana en el que su aprobación será más difícil: al menos cuatro legisladores conservadores deberían alinearse con los demócratas para dar luz verde a la resolución y presentársela a Trump.

En ese hipotético caso, el presidente todavía tendría la opción de vetar la medida dándola prácticamente por muerta, por lo que su aprobación en la Cámara Baja es más una declaración de intenciones demócrata que una opción real de bloqueo.

"Espero que nuestros maravillosos senadores republicanos no opten por el camino de una seguridad fronteriza débil e ineficaz. Sin fronteras fuertes, no tenemos país, y los votantes nos apoyan en esto", dijo el pasado lunes Trump a través de Twitter.

"Sean fuertes e inteligentes, ¡no caigan en la trampa demócrata de fronteras abiertas y crimen!", agregó.

I hope our great Republican Senators don’t get led down the path of weak and ineffective Border Security. Without strong Borders, we don’t have a Country - and the voters are on board with us. Be strong and smart, don’t fall into the Democrats “trap” of Open Borders and Crime!