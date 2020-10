Efecto Trump-Covid: Cayó el precio del cobre, en línea con los mercados mundiales

La noticia de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio positivo por Covid-19 ha contagiado a los mercados globales provocando un viernes negativo.

En lo que respecta a Chile, el precio del cobre retrocedió en la Bolsa de Metales de Londres, bajando de los 3,0 dólares la libra con que cerró ayer, hasta los 2,97 dólares esta jornada, su valor más bajo en siete semanas.

El analista de XTB Latam José Raúl Godoy indicó que "la creación de empleos en Estados Unidos fue menor a lo que se esperaba y, de hecho, menor al mes precedente, es decir: el mercado laboral muestra una desaceleración el mercado laboral en Estados Unidos".

"Esto ha generado una fortaleza en el dolar y caídas en las materias primas en general, específicamente en el petróleo y en el cobre. El metal rojo cayó más de un 4% y se mantiene por debajo de los tres dólares la libra", destacó.

Precio del cobre BML, 2 de octubre:

US$ 2,907 la libra (US$ 6.409,50 la tonelada)

Variación diaria: -3,09%

Promedio 2020: US$ 2,656 la libra.