El "impeachment" a Trump, más cerca tras luz verde de un comité del Congreso

Los demócratas dieron este viernes un paso decisivo para abrir un juicio político al presidente de EE.UU., Donald Trump, por sus presiones a Ucrania, con la aprobación de los cargos contra él por parte del Comité Judicial de la Cámara Baja, cuyo pleno posiblemente decidirá la próxima semana iniciar el "impeachment" gracias a su mayoría progresista.

El Comité Judicial aprobó los cargos políticos de abuso de poder y obstrucción al Congreso con 23 votos a favor, todos ellos demócratas, y 17 en contra, por parte de los republicanos.

La votación se produjo tras 14 horas de agrio debate el jueves entre los miembros de una bancada y otra, que los conservadores intentaron dilatar con la presentación de enmiendas al documento con los llamados "artículos de impeachment", como se denominan en inglés los cargos para el juicio político.

Los demócratas anunciaron en septiembre la apertura de una investigación para iniciar un proceso de destitución contra el mandatario, después de que un informante revelara a los servicios de Inteligencia el contenido de una llamada telefónica en julio entre el presidente y su homólogo de Ucrania, Volodímir Zelenski, en la que Trump pidió al ucraniano que investigara a su rival político, el ex vicepresidente Joe Biden y a su hijo Hunter por supuesta corrupción en ese país.

El documento con los cargos políticos, redactados por los progresistas, sostiene que Trump puso su interés personal por encima de la seguridad nacional de EE.UU. con sus presiones a Ucrania para que indagara sobre Biden, aspirante a la candidatura demócrata para las elecciones presidenciales de 2020, y su hijo.

Una vez iniciada la investigación de juicio político, el mandatario ha llevado a cabo una campaña para bloquear la tarea de los congresistas con vistas a evitar el testimonio de testigos y el acceso a documentos clave en el caso contra él, de acuerdo al texto de las acusaciones.

El presidente del Comité Judicial, Jerry Nadler, afirmó tras la votación que "hoy es un día solemne y triste", ya que "por tercera vez en poco más de un siglo y medio, el Comité Judicial de la Cámara de Representantes ha votado cargos políticos contra un presidente por abuso de poder y obstrucción al Congreso".

Nadler adelantó que "la Cámara Baja actuará de inmediato", sin precisar fechas sobre la votación en el pleno, aunque medios de comunicación locales han informado que podría ser el próximo miércoles.

How do you get Impeached when you have done NOTHING wrong (a perfect call), have created the best economy in the history of our Country, rebuilt our Military, fixed the V.A. (Choice!), cut Taxes & Regs, protected your 2nd A, created Jobs, Jobs, Jobs, and soooo much more? Crazy!