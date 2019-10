Ex vicepresidente Joe Biden pidió por primera vez un juicio político contra Trump

El ex vicepresidente estadounidense Joe Biden, aspirante a la candidatura demócrata en las elecciones de 2020, respaldó este miércoles por primera vez la idea de someter a un juicio político al presidente Donald Trump, después de varios meses de oponerse a ese proceso que ahora impulsa su partido en el Congreso.

"Donald Trump ha violado las responsabilidades de su cargo, traicionado a esta nación y cometido actos que merecen un proceso de destitución. Debería ser sometido a un juicio político", dijo Biden durante un acto de campaña en Rochester (Nuevo Hampshire, noreste de EE.UU.).

El ex vicepresidente, que está empatado con la senadora demócrata Elizabeth Warren en lo alto de las encuestas previas a las primarias de 2020, dejó de lado así las reservas que había expresado hasta ahora respecto a la posibilidad de que el Congreso abra un juicio político a Trump a raíz de la investigación que han abierto los demócratas.

El cambio en la postura de Biden es especialmente significativo porque la investigación abierta en la Cámara Baja se centra precisamente en las presiones de Trump al Gobierno de Ucrania para que indagara la posibilidad de que el propio ex vicepresidente y su hijo, Hunter, hubieran protagonizado actos corruptos en ese país.

"(Trump) está agujereando nuestra Constitución, y no podemos dejarle que se salga con la suya", subrayó Biden.

Aseguró que ya van tres veces "que se sepan" en las que Trump haya buscado la ayuda de un Gobierno extranjero para llegar o mantenerse en el poder, y subrayó que eso es "antiestadounidense".

"Trump no solo nos está poniendo a prueba, se está riendo de nosotros. No tiene ningún sentido de la decencia (...) Tenemos que demostrar que se equivoca. Tenemos que demostrar que estamos a la altura de este momento", subrayó.

"Estados Unidos no puede tener a un presidente que abusará de cualquier poder del que disponga con el objetivo de ser reelegido", recalcó Biden, y agregó que Trump es "un cobarde" que "tiene miedo de hasta qué punto" él le vencerá en las elecciones presidenciales de 2020.

So pathetic to see Sleepy Joe Biden, who with his son, Hunter, and to the detriment of the American Taxpayer, has ripped off at least two countries for millions of dollars, calling for my impeachment - and I did nothing wrong. Joe’s Failing Campaign gave him no other choice!