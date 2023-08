Fiscal citó a declarar a testigos del caso que podría llevar a Trump por cuarta vez al banquillo

La fiscal de distrito del condado estadounidense de Fulton, Fani Willis, llamó a declarar la próxima semana a varios testigos del presunto intento de invalidar las elecciones en Georgia, un caso que podría suponer la cuarta imputación del expresidente Donald Trump (2017-2021).

El exvicegobernador de Georgia Geoff Duncan confirmó en sus redes sociales que "se me ha pedido que testifique ante el gran jurado del condado de Fulton el martes" como testigo potencial, y que dará su testimonio a puerta cerrada.

"Espero responder sus preguntas sobre las elecciones de 2020. Los republicanos nunca deben permitir que la honestidad se confunda con debilidad", afirmó el republicano, que fue partidario de Trump durante mucho tiempo pero, tras las elecciones de 2020, rompió públicamente con él.

I can confirm that I have been requested to testify before the Fulton County grand jury on Tuesday. I look forward to answering their questions around the 2020 election.



Republicans should never let honesty be mistaken for weakness. https://t.co/3j73O1kLNj