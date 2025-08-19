Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nubosidad parcial
Santiago18.1°
Humedad43%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Mundo | EE.UU. | Donald Trump

Imágenes de la Casa Blanca resaltan el liderazgo de Trump en la cumbre con líderes europeos

Publicado:
| Periodista Digital: Agencia de Noticias EFE

En las fotografías se ve al presidente de EE.UU. sentado en el escritorio del Despacho Oval, mientras las altas autoridades del viejo continente lo escuchan con atención.

La postal resalta la faceta de anfitrión del gobernante republicano, poniéndolo en el centro de las conversaciones con sus pares de Europa.

Imágenes de la Casa Blanca resaltan el liderazgo de Trump en la cumbre con líderes europeos
 EFE

Las instantáneas corresponden a la reunión que mantuvieron los dirigentes europeos y Trump después de la cumbre multilateral.

Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La Casa Blanca compartió este martes algunas imágenes de la reunión privada de líderes europeos con el presidente de EE.UU., Donald Trump, en el Despacho Oval que sitúan al estadounidense en una posición de liderazgo frente al resto de mandatarios que viajaron a Washington para intentar avanzar en un acuerdo de paz en Ucrania.

En las fotografías, se ve a Trump sentado en el escritorio de la emblemática oficina frente al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen; el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y los dirigentes europeos, mientras estos lo escuchan con atención.

Además de Rutte, Von der Leyen, también viajaron a Estados Unidos para apoyar a Zelenski los líderes de Alemania, Friedrich Merz; Finlandia, Alexander Stubb; Italia, Giorgia Meloni, Reino Unido, Keir Starmer, y Francia, Emmanuel Macron.

Las imágenes compartidas por la Casa Blanca en redes sociales llevan la frase: "Paz a través de la fuerza", que se ha convertido en lema del mandatario estadounidense, y su composición resalta la faceta de anfitrión de Trump, poniéndolo en el centro de las conversaciones con sus pares europeos.

Imagen foto_00000013

En los inusuales retratos se puede ver también a miembros del equipo más cercano a Trump, como el vicepresidente JD Vance; el secretario de Estado, Marco Rubio o la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una segunda fila escuchando al líder.

Estas instantáneas corresponden a la reunión que mantuvieron los dirigentes europeos y Trump después de la cumbre multilateral. Fue una especie de segunda reunión en unos términos más distendidos, según dijeron varios medios.

A diferencia de esta, en la primera reunión, los líderes europeos y Trump estaban sentados en una gran mesa en la que, desde un mismo nivel, todos hicieron una breve declaración a los medios.

Durante este primer encuentro multilateral, los europeos agradecieron al estadounidense la organización de la cumbre e invitaron a encontrar una forma de poner fin a los más de tres años de guerra en Ucrania.

Referencia a un tercer mandato

También se hizo popular otra foto, compartida por el equipo del republicano, en la que se ve a Tump enseñándole a Macron y a Zelenski algunas gorras con varios mensajes que suele llevar el mandatario. Dos de ellas llaman especialmente la atención.

En una puede leer: 'Trump 2028', en referencia a un posible tercer mandato presidencial, aunque la Constitución de EE.UU. no lo permite, y en otra está escrito: 'Cuatro años más'.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada