Imperio de criptomonedas de Trump genera ganancias de mil millones de dólares

El imperio de criptomonedas construido por el presidente estadounidense, Donald Trump, y su familia, ha generado más de mil millones de dólares en beneficios antes de impuestos en el último año, según una investigación del diario británico Financial Times (FT) publicada este jueves.

How Trump's companies made US$1 billion from crypto https://t.co/xlaC0pOkiC pic.twitter.com/vHQsoPOyv5 — Financial Post (@financialpost) October 16, 2025

El cálculo de los ingresos de estos proyectos de criptomonedas elaborado por el medio económico, que incluye únicamente las ganancias realizadas, establece que las participaciones en compañías como Trump Media & Technology Group, matriz de 'Truth Social', su red social, y una empresa de tesorería de 'bitcoin', vale ahora 1.900 millones de dólares.

Este conglomerado empresarial está basado en una extensa red de negocios que incluyen tarjetas coleccionables digitales, memecoins, monedas estables, tokens y una denominada plataforma financiera descentralizada.

Inversores extranjeros multimillonarios, entidades vinculadas a Estados y al menos un individuo anteriormente investigado por las autoridades estadounidenses están detrás de las grandes sumas de dinero que han generado estas empresas, según el FT.

A fecha 9 de octubre las ganancias por el token World Liberty Financial WLF, fundado por los hijos de Donald Trump junto a otros asociados, asciende a 550 millones de dólares, mientras que la criptomoneda $Trump hizo 362 millones de dólares y en el caso de $Melania se alcanzaron los 65 millones de dólares.

En cuanto al token USD1, lanzado en marzo de este año y concebido para mantener un valor estable de 1:1 con el dólar estadounidense, generó 42 millones de dólares.

En total, 1.019 millones de dólares en beneficios antes de impuestos, según análisis del FT sobre los datos de la blockchain, una base de datos inalterable sobre criptomonedas.

Sin embargo, uno de los hijos del presidente estadounidense, Eric Trump, preguntado por el FT, aseguró que la cifra real es "probablemente mayor".

Polémica cena de gana con inversores

El presidente estadounidense celebró el pasado mes de mayo una polémica cena de gala en la Casa Blanca con 220 inversores de su memecoin -ocultos bajo un pseudónimo- que ganaron un concurso para lo cual debieron adquirir un monto valorado en aquel momento en al menos 54.000 dólares.

El propio lanzamiento de $Trump fue criticado por el dilema ético que implica que las cuentas de la familia del presidente se vean beneficiadas por el memecoin y también fue visto con malos ojos por algunos ejecutivos de plataformas de criptomonedas, que consideran que puede dañar la credibilidad de la industria.