Igual que Hillary: Ivanka Trump usó mail personal para asuntos de la Casa Blanca

Ivanka Trump, la hija y asesora del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, utilizó una cuenta personal de correo electrónico para discutir asuntos oficiales de la Casa Blanca, según reveló este martes The Washington Post.

La práctica de Ivanka Trump es parecida a la de la ex secretaria de Estado Hillary Clinton (2009-2013), cuyo uso del correo originó una investigación del FBI y duras críticas de Trump durante la campaña electoral, que llegó a pedir cárcel para su oponente.

El rotativo, que cita fuentes familiarizadas con un análisis interno de la Casa Blanca sobre su correspondencia, reveló que Ivanka envió cientos de correos electrónicos a funcionarios, asesores y asistentes, muchos de ellos en violación de los protocolos del Gobierno.

Cuando sonaron las alarmas en la Casa Blanca por sus prácticas, Ivanka Trump alegó que desconocía los protocolos.

