Jueza ordenó a la Casa Blanca entregar al Congreso documentos sobre trama rusa

La Justicia de Estados Unido ordenó al Gobierno de Donald Trump que entregue al Congreso la versión sin tachaduras del informe sobre la trama rusa, un documento que la oposición demócrata espera ayude a construir el juicio político contra el mandatario y aumenta la presión sobre la Casa Blanca.

En un nuevo revés judicial para Trump, el fallo de la jueza Beryl Howell, nombrada en el cargo por el ex presidente Barack Obama, ordenó anoche entregar materiales al Congreso a los que tuvo acceso el gran jurado de la investigación encabezada por el fiscal especial Robert Mueller.

La decisión de la magistrada se fundamenta sobre la base de que los demócratas en el Congreso han abierto una investigación para iniciar un juicio político contra Trump, lo que requiere acceso a esos documentos.

Howell instruyó al Departamento de Justicia de Trump a que entregue esos documentos antes del miércoles y señaló que el proceso abierto por los demócratas es legal.

Por su parte, el mandatario reiteró sus críticas a la oposición por tratar de ir contra "uno de los presidentes más exitosos de Estados Unidos".

"No estoy preocupado por el fraude del proceso de destitución, porque no hice nada malo (...) La caza de brujas continúa", aseguró Trump desde su cuenta de Twitter hoy sábado.

The Fake Washington Post keeps doing phony stories, with zero sources, that I am concerned with the Impeachment scam. I am not because I did nothing wrong. It is the other side, including Schiff and his made up story, that are concerned. Witch Hunt continues!