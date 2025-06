Musk se arrepintió de "algunos" de sus dichos anti Trump: "Fueron demasiado lejos"

El magnate Elon Musk, enfrentado al presidente estadounidense, Donald Trump, se mostró este miércoles arrepentido de "algunas" de las publicaciones que difundió en las redes sociales contra el mandatario, de quien había sido uno de sus mayores aliados políticos desde su llegada a la Casa Blanca.

"Lamento algunas de mis publicaciones sobre el presidente Donald Trump de la semana pasada. Fueron demasiado lejos", escribió Musk en la red social X.

I regret some of my posts about President @realDonaldTrump last week. They went too far.