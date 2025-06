"Nadie sabe qué voy a hacer", dice Trump sobre posible ataque estadounidense a Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó este miércoles abierta la posibilidad de un ataque militar contra Irán y aseguró que "nadie sabe" cuál será finalmente su decisión.

"Puede que lo haga. Puede que no lo haga. Quiero decir, nadie sabe lo que voy a hacer", respondió el mandatario al ser preguntado por la prensa sobre una posible intervención.

"Puedo decir esto: Irán tiene muchos problemas y quiere negociar. ¿Por qué no negociaron conmigo hace dos semanas? Podrían haberlo hecho bien. Habrían tenido un país. Es muy triste ver esto", agregó.

Trump abandonó abruptamente el lunes la cumbre del G7 en Canadá para regresar a la Casa Blanca y reunirse con su Consejo de Seguridad Nacional, con el fin de evaluar si Estados Unidos se suma a los ataques que Israel lleva a cabo desde el viernes contra Irán.

El presidente explicó que dio a la República Islámica un plazo de 60 días para negociar un acuerdo nuclear y que, en el día 61, Israel inició bombardeos contra instalaciones de enriquecimiento de uranio en territorio iraní.

Trump también se refirió al mensaje que publicó el martes en redes sociales, dirigido a Teherán, en el que escribió "rendición incondicional". Según dijo, con esa frase se refería a que Irán llegue al punto de decir: "Ya no aguanto más, me rindo".

"Durante 40 años han dicho 'Muerte a Estados Unidos', 'Muerte a Israel', 'Muerte a cualquiera que no les gustara'. Han sido unos matones, matones de patio de colegio. Ahora ya no lo son, pero veremos qué pasa", expresó.

La posible participación de la Administración de Donald Trump en los ataques israelíes contra Irán provocó divisiones dentro del movimiento trumpista, ya que algunas de sus voces más radicales se oponen tajantemente a cualquier intervención militar.

Los defensores más acérrimos del lema "Estados Unidos primero", uno de los pilares de la campaña de Trump, buscan romper con el tradicional intervencionismo del Partido Republicano y rechazan que Washington se involucre en conflictos como los de Ucrania o Medio Oriente.

El choque entre las dos corrientes del Partido Republicano quedó en evidencia en una entrevista que se ha hecho viral en las últimas horas. En ella, el periodista Tucker Carlson, figura clave de la ultraderecha mediática, confrontó duramente al senador republicano Ted Cruz, a quien acusó de querer atacar un país del que "no sabe nada".

La tensión comenzó cuando Carlson preguntó al legislador por la población de Irán, una pregunta que Cruz no supo responder, lo que derivó en un incómodo cruce de acusaciones y el senador replicó que Irán "quiere asesinar" a Trump.

Tucker: How many people live in Iran?



Cruz: I don’t know the population



Tucker: You don’t know the population of the country you seek to topple?



Cruz: How many people live in Iran?



Tucker: 92 million. How could you not know that? pic.twitter.com/SxiKdQv073